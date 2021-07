Astrologinja Lenka: Izkoristite dan

ss

Prevozili smo tudi eno od dveh polnih Lun. To se je dogajalo v znamenju Vodnarja, drugače od naslednjega, ki bo pri 29 stopinjah in bo osredotočen na druge stvari. Lekcija za naslednji mesec je, da bomo veliko naredili sami. Glede na to, da je bil na 1. stopnji znamenja Vodnarja, ki poudarja človeka samega ter njegovo pripravljenost in pogum za nekaj novega in drugačnega. Spremeniti bo treba marsikaj, odmisliti preteklost in vse, kar nas omejuje. Veliko nam pomaga tudi Merkur, ki je z Neptunom v natančnem trigonu, da izkoristimo talent, intuicijo in vizualizacijo. Vprašajmo se, kaj je najpravilnejše, in to storimo.Luna nadaljuje pot skozi znamenje Vodnarja in prebuja neprebujene stvari. Le najpogumnejši bodo premagali tradicionalne omejitve. Danes pa Merkur kar leti skozi znamenje Raka. Preveč čustev in občutljivosti je z vsem, kar je povezano z domom in družino, zato želi to znamenje čim prej zapustiti. V nasprotju s Plutonom, ki ga čaka, da ga opomni na nekatere strahove in nedokonćane zadeve.Lahko se odprejo globoko rane in sprožijo močne bolečine, zato se ogibajte napadom na druge, ne prizadevajte nikogar niti z besedami. Ne odgovarjajte, ne vpletajte se, ne razjasnjujte in se ne potapljajte v globine bolečih spominov.Danes je nedelja, dan Sonca, in pogumno hodi z znamenjem Leva z dvignjeno glavo. Nikogar se ne boji, vendar nima nobene potrebe po ošabnosti ali prizadevanju druge strani. Izkoristite dan, ki je namenjen počitku, užitku, veselju, četudi ste ležerni kot lev.