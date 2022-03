Astrologinja Lenka: Izkoristimo ta dan v veri v boljši jutri

Danes je nedelja, dan Sonca, ki vzhaja, izhaja iz največjih morskih globin, iz največjega zatopljenosti. Lep dan, dan ustvarjen za izpolnitev vseh želja, vseh načrtov iz najglobljih globin. To je neskončno široko polje, v katerem se je treba le pustiti voditi, da razkrije vse, kar nosimo globoko v sebi, pa se tega morda niti ne zavedamo.

To je talent nad vsemi talenti na katerem koli področju življenja nadarjenih umetnikov, glasbenikov, igralcev. Preglobok in prevelik talent, s katerim se je človek rodil in je najboljši, ko sledi svojim občutkom. To so največje duhovne in spiritualne osebe ter tudi osebe, ki se zaradi svojih idealov lahko odpovedo zemeljskemu življenju. To je velika notranja potreba po vodi, morju, življenju na vodi, v nje, a tudi velikih nevarnostih, ki jo ta potreba lahko prinese. Vse, kar morate storiti, je, da ga prikličete, speljete skozi svoje telo. Toda prav Neptun daje preveč domišljije, iluzij, veliko preobčutljivost, veliko empatijo, še večje sočutje. Tako ljudje pravijo, da je človek preveč dober, a tudi neumen. In tako ga počasi vleče v nekaj, kar mu daje umetno energijo, moč, moč, ki ga »okrepi«, ne da bi se sploh zavedal, koliko ga vlečejo v svoje prevelike globine, odvisnosti, pa naj bodo to alkohol, droge, kar koli že so. Prepovedani so opiati oziroma »pomagači« življenja samega.

Luna tako to vzdušje iz znamenja Raka še dodatno podpira, zato je polna najrazličnejših fantazij in kreativnosti. Nocoj, preden zapusti svoje znamenje, da se zbere malo čustveno, bo prišla v opozicijo s svojim največjim sesalcem čustev, Plutonom. Kako je sposobna prevesti današnjo ustvarjalnost in občutljivost, ne da bi padla iz tirnic in bila pozorna na dodatne očitke, kritike, še manj pa na strahove? Ker le tako lahko iz nje spravi stare strahove in krivde, ki so ostali globoko nerazrešeni v njeni duši ali pri kom drugem. Ne dovolite, da vam ta trenutek pokvari ta čudoviti dan. Ostanite mirni, svoji in se bolje potopite v nekatere od svojih talentih.

Izkoristimo ta dan v veri v boljši jutri, vse, kar pride, bo boljše. Kajti vera in upanje sta najmočnejše orožje, ki človeka držita in nam obljubljata, da je vse lepo in da je vse mogoče.