Astrologinja Lenka: Izkoristimo dan za izboljšanje vseh vrst odnosov

FOTO: Lenka Stanić

Končno lahko zadihamo iz več razlogov. Luna je v znamenju Dvojčka, naša duša je zagotovo olajšana, sproščena, vesela in brezskrbna. Vse, kar nam pride pod roke, od ročnega dela do popravil, uspe. Ničesar ne jemlje tako globoko in čustveno, vse razume brezskrbno, z zabavo in neobremenjeno. Jutro je začela v trigonu z Venero iz Tehtnice (torej dve zračni znamenji, dva čudovita planeta, dve ženski energiji – v moškem in ženskem telesu –, polni nasmehov, sreče, vznemirjenja).Kot da bi čakali ta trenutek, polni idej, razmišljajoč o lepoti, o druženju, o ljubezni, o nakupovanju, pa četudi bi to stalo nekaj več – to lepoto je treba pokazati svetu. Ohranimo to srečo ne le dve uri, ves dan občutimo to. Odprimo se za velika sprejemanja in tudi velika dajanja, velikim željam in čim bolj privlačimo vse, kar si zaželimo.Dispozitor Lune Merkur to vodi v Tehtnici, da so še bolje združeni, s prefinjenim okusom za vse, kar je vredno, za vse, kar vidi in pokaže, in za vse, kar je trajno. Z Marsom bo naredila tudi sekstil, zato se energija poveča, pod nogami pa začutimo trdnost in si naredimo oporo in temelje.Merkur je končno stacioniran in bo začel svoj direktni pohod zvečer okoli 18.50. Kakšno olajšanje je to za njegovo razmišljanje, za njegov um, za vse poti in spoznanja, ki jih je imel v retrogradnosti in srečanju z Uranom in Saturnom, o tem, kaj je pripravljen razkriti o vseh situacijah (ali pa še ne), da se ne počuti krivega, medtem ko je še v znamenju Tehtnice.Vendar za Merkur (dokler bo v svoji senci do 19. novembra) velja skoraj enako kot takrat, ko je retrograden – v tej simboliki ne naredimo ničesar. Zlasti zato, ker je še vedno v napetem kvadratu s Saturnom in se ne more izražati svobodno, jasno in odkrito.Izkoristimo dan za izboljšanje vseh vrst odnosov (tudi s sabo), pomislimo, kaj hočemo, kaj želimo od sebe in šele potem od drugih. Pokažimo čustva brez zadržkov, ne da bi iskali kakršne koli dokaze, kajti duša od vsega potrebuje le bližino.