Astrologinja Lenka: Izkazovanje čustev je nekaj najlepšega

Luna je v znamenju Raka, kar pomeni boljše počutje doma, ko se zberemo za mizo z najdražjimi. Ta občutek bližine, pripadnosti drug drugemu, izkazovanje čustev je nekaj najlepšega. Ko pa dan napreduje, naredi popoln kvadrat z Merkurjem iz znamenja Tehtnice. Odnosi v družini so pomembnejši od hrane, ki se ponudi. Ne silimo nekoga jesti in mu govoriti, kdaj in koliko naj zaužije, zakaj naj bi nam takšne malenkosti kvarile dan ... Toda Merkurjev dispozitor je v znamenju Tehtnice, tako da bo Venera poskrbela za mirno in prijetno družinsko ozračje. Vsaki besedi tudi ne pripisujte prevelikega pomena ali pa raje molčite, tudi če vas zasrbi jezik.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki se še vedno vrti v znamenju Tehtnice in še naprej osvetljuje marsikatero dogajanje v samem odnosu. Na ta način skuša nekatere ljudi ozavestiti, jim pokazati, kje je kaj nejasno, kje se zatika, da se lahko o tej temi odkrito pogovarjajo, da razmislijo, katera pot je prava, da skupaj uberejo pravo ali pa končno spoznajo, da mora vsak iti po svoje.

Zdaj je v kvinkusu z Neptunom v Ribah, tako da če čutite strah ali nelagodje, če imate problem, kako in komu se prilagoditi, pustite te skrbi za kak drug dan. Ker včasih neznana ali nejasna stvar povzroči, da človek ne vidi sebe ali tega, kaj hoče, obotavljanje ali preprosto nezaupanje v druge, predvsem pa v lastno moč, pa lahko vodi v napačne odločitve. Zato počakajte, danes se v nič ne silite, da se ne boste kesali. Kajti neznano je vedno naš največji strah, hkrati pa največja težava.