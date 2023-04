Astrologinja Lenka: Iz sebe potegneš vse, kar te muči

Luna nadaljuje svojo pot v tretji dekadi znamenja leva in danes nam prinaša lepo vzdušje, čudovito energijo za lep dan. Ne le to, to znamenje se trudi, da bi se čim bolj posvetilo izpolnjevanju svojih želja, si polepšalo dan z odhodom v kakšen rekreacijski center, s potovanjem v kakšen lep kraj.

V dopoldanskem času bo tvorila trigon z Jupitrom iz znamenja Ovna. No, ta ognjena energija nima meja, ni meja, koliko lepih stvari je mogoče narediti, uživati ​​in privoščiti. Kadarkoli sta Luna in Jupiter v dobrem odnosu, zdaj pa še posebej, ko sta polna navdušenja in ognja, prinašata najboljše, kar si Duša sama želi. Jupiter je tisti, ki ji izpolni vsako idejo, vsako željo, samo malo verjeti tistemu Angelu, ki ji sledi. Čudovit dan za potovanje, pa naj bo to na kratkem ali še bolje na daljšem potovanju. Tako, da kupite nekaj lepega, da napolnite svoja čustva, da nekomu podarite nekaj dragocenega, kar bo imelo posebno vrednost.

In danes sta nam še dva planeta poskušala nekaj iz naftalina izvleči, omogočiti, da nekaj, kar je bilo pozabljeno, kar je bilo dolgo časa postavljeno na stran, oživi na povsem nov in drugačen način. Mars v Raku v sekstilu z Uranom v Biku. Kaj naj rečemo o teh dveh padlih angelih, dveh padlih energijah, torej planetih, ki sta v svojih najšibkejših dostojanstvih in v največjih zatonih. In mimogrede, Mars v svojem izjemnem položaju. Kako najbolje izkoristiti ta sekstil, kaj je tisto, kar je treba nenadoma obnoviti, se spomniti, nekaj v zvezi z domom, družino, genetiko? Katere stvari je zdaj treba takoj rešiti, nekoč pa so bile zavržene in nepotrebne? Kakšni so odnosi, ki so bili porušeni v družini s prijatelji zaradi kakršnih koli materialnih dobrin, je zdaj čas, da te odnose obnovimo, pogledamo, kaj je bilo narobe in to popravimo. Karkoli že je, zdaj je čas, da popravimo vse te stvari.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib, ki zahteva, da vse prihaja iz najglobljega jaza. Iz sebe potegneš vse, kar te tlači, muči, te nezavedno preganja. Vse tiste strahove, ki so se nabrali nekje v telesu, jih ozavesti, pa naj bo še tako neprijetno, a s kakšnimi čustvi je treba vse to spustiti. Le tako si odpreš pot novim pozitivnim stvarem v življenju.