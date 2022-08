Astrologinja Lenka: Idealen dan za posel in finance

Luna je v znamenju Ovna, izhaja iz konjunkcije s Hironom. Ne razume, da mora sama poskrbeti za vse odločitve, saj je za vse odgovorna samo ona, nihče drug. Popoldne bo naredila sekstil s Saturnom, ki bi ji svetoval, da ni vse v hitrosti, ampak naj premisli, preden kaj naredi. Daje mu oporo, da zmore vse in da se ne boji novih podvigov. Trigon med Luno in Soncem je kombinacija želje, volje in čustev, da se lahko o vsem dogovorimo, naj bo to v partnerskih odnosih ali na poslovnem področju. Šele zvečer se bo Luna spotaknila ob svoje stare spomine, čustva, nekaj, kar jo bo vleklo nazaj, česar ni pospravila. Spomnila se bo, da ji je nekdo kaj odrekel, blokiral, a najboljše je, da ta občutek spremeni v hvaležnost in gre naprej, da si ne zastruplja duše po nepotrebnem.

Toda danes je najpomembnejši vidik med Merkurjem v Devici in Uranom v Biku. Kakšna inteligenca, bistrost ali genialnost je to, da lahko vse naredi tako hitro in enostavno. Brez strahu se je treba lotiti česa povsem novega, nenavadnega, izjemnega. Tu se razmišlja vnaprej, takšni pa so načrti in dela, zato se drugim zdi, da človek ni pri pravi. Ker so to zunajčasovne ideje, ki jih bodo drugi razumeli čez nekaj let ali pa nikoli. Tisti genialni kanal, ki se danes ustvarja med takšnimi pametnimi planeti, je treba takoj zagrabiti in vse ideje uresničiti, saj Uran ne čaka, za nove ideje gre prehitro naprej. Ker je vse v zemeljskih znamenjih, je idealno za posel in finance, za navezovanje novih odnosov.

Danes je torek, Marsov dan, in je na koncu zanke Bika, kjer se vrti veliko ne tako dobrih zvezd stalnic. Njegov položaj v znamenju Bika ni najboljši, razen če se osredotoči na delo v zvezi z zemljo, naravo, ustvarjanjem boljšega doma, vse drugo je izguba časa. Tukaj je varovalka njegovega delovanja malce popustljiva, zato je dobro počakati še nekaj dni, da preide v znamenje Dvojčkov in odpre svoj jezik in komunikacijo.