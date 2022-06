Astrologinja Lenka: Idealni dan za številna vprašanja, ki so v čustvenih in partnerskih odnosih nerazrešena

Luna je še vedno v znamenju Tehtnice v natančnem trigonu s Soncem iz znamenja Dvojčkov. Prav lepa kombinacija je v zračnih znakih, kjer je prednost v vseh mogočih komunikacijah, v dogovoru, pogovoru. Da gre vse z lahkoto naprej, da boste morda potrebovali le pogled, premik in da druga oseba ve, kaj ji želite povedati. Še posebej, ker je dispozitor tiste Lune, ki je v znamenju Bika, kjer je vsekakor vse povezano z vsemi užitki prek hrane, pijače in materialnih stvari.

Tu je še Merkur, ki letos že četrtič ustvari povezavo s Plutonom, eno na začetku leta, danes pa že tretjo, iz svojega retrogradnega gibanja. Zdaj je v sekstilu in daje tekočo energijo za krepitev marsičesa, da človek zmore marsikaj, da je moč v njegovih rokah in umu, torej v človeku samem. To je tista spretnost prek nekega zelo močnega vizualnega projekta, ki se ga je človek nekoč bal, zdaj pa to z lahkoto doseže, a mu uspe, ker verjame vase, da zmore sam. Ta vidik nam lahko pomaga spoznati marsikaj, ljudi, predmete, ki smo jih obdržali posesivno, z velikim nadzorom, z velikim prisvajanjem, zdaj, ko lahko vse to ali še več deluje, ko se vse to sprosti, ko se zaveš, koliko več prostora je zase in za druge, uživanje ima veliko več moči in ustvarjalnosti ter hkrati veselja in sreče v življenju. Vsa privlačnost, ki se pojavi, je naša notranja moč, ne fizična.

Luna bo okoli 14. ure naredila čudovit trigon s Saturnom, čeprav je retrograden, vendar daje veliko stabilnost duši in čustvom, da lahko vse počne mirno in počasi. Danes je idealen dan, da odpremo številna vprašanja, ki so v čustvenih in partnerskih odnosih nerazrešena, da se o vsem odkrito in pošteno pogovorimo ter naredimo načrt za prihodnost.

Danes je petek, dan Venere, in je doma, a se počasi približuje očetu Uranu, za katerega so vsekakor najpomembnejše svoboda, resnica, neodvisnost v vseh oblikah življenja. Ko bi le vsi znali živeti tako, ne pa si takoj prisvojiti partnerja, ga obvladovati, usmerjati njegovo življenje in tako uničiti ljubezen, ki smo jo ustvarili na začetku.