Astrologinja Lenka: Hrepenite po stari ljubezni? Potem morate prebrati tole

Zdanilo se je z Luno v Devici čisto na koncu znamenja. Tista energija, usmerjena v pedantnost, natančnost, detajliranje številnih majhnih in velikih stvari, se počasi konča, in okrog 8. ure je Luna prešla v znamenje tehtnice. Tukaj je vse popolnoma drugače, vse je usmerjeno v vse vrste odnosov, pa naj bodo poslovni, čustveni ali celo prijateljski. Preprosto kakovost, ki se tukaj gradi, mora temeljiti na velikem spoštovanju in potrebi po podpori vsemu, kar nasprotna stran želi. Človek pa v tem znamenju zelo pogosto pozabi, kdo je in katere so njegove prednosti. Zato se morate najprej obrniti nase, šele nato na druge, a z veliko pozornosti in prijaznih besed.

Takoj po vstopu v Tehtnico je prvi aspekt, ki ga naredi Luna, trigon s Plutonom v Vodnarju, ki je pravkar postal retrograden. Takoj ga opozori, da je treba opustiti vse, se uravnovesiti in se odpreti nekim novim začetkom. Pogosto lahko pride tudi do obnovitve starega ali že dolgo razpadlega razmerja, ki bo zdaj delovalo na povsem novih temeljih.

In Merkur, naše misli in komunikacija, je prišel v središče srca samega Sonca, v znamenje Bika. Kaj bo to osvetlilo iz najgloblje globine samega srca, kaj bo to pokazalo, kar se je obljubljalo, ko je bil Merkur v največjem svojem padu, zdaj pa bi to popravil. To izhaja iz neke zapoznele situacije, ki je dobra le, če je že dolgo zamujala. Po drugi strani pa ne pozabimo, da je Merkur še vedno retrograden in marsikaj pade v vodo.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je še vedno v znamenju raka, ki še »pospravlja« vse, kar je povezano z domom, družino in najbližjimi. Tu pa je preveč čustven in preveč vzkipljiv za vsako malenkost, zato je potrebna velika mera potrpljenja in tišine. Dokler je še v tem znamenju, ni treba dokazovati, kdo ima prav, kdo je boljši, kdo je to naredil. Ker tako se bo tisti plamen še bolj razplamtel, šel pa bo skozi solze ali notranje trpljenje. In to nikakor ni zdaj prav. Bolje je nekaj popraviti v hiši ali okoli nje in tako porabiti vso svojo energijo ter si polepšati dan.