Astrologinja Lenka: Hitro zapade v neko pretiravanje, a ne na najboljši možni način

Luna je v znamenju raka, v znamenju, kjer je njen dom in kjer se najbolje počuti. Daje vzdušje, da smo več v krogu svoje družine, najbližjih, okoli samega doma in v njem. Bolj se posvečamo družini, otrokom in vsemu, kar je povezano z našim domom. Danes je ravno ta dobra energija tisto, kar bi radi vedno videli in čutili.

Je v dobrem aspektu s Soncem, zato daje harmoničen in harmoničen družinski dogovor, podporo v vsem, da se marsikaj načrtovanega in načrtovanega z lahkoto uresniči. Usklajene potrebe v človeku samem, kaj si želi in kako to doseči. Harmonija, ki izžareva na vsakem koraku.

Kasneje bo naredila sekstil z Rx Jupitrom iz Bika. Ta aspekt je vedno zaželen, ko gre za Luno. Dovolite Duši, da bo zadovoljna, vedra, vesela, da bo z lahkoto ali celo ob podpori drugih ljudi opravila marsikaj. Tu gre vse gladko, saj človek sam verjame, da je to zanj najbolj pravilna pot. Omogoča, da se nekaj lepega prenovi, kupi, realizira. Glede na to, da je Jupiter v znamenju bika, kjer je tudi luni zelo prijetno, lahko to človeka včasih privede do tega, da pozabi, koliko ima dovolj, koliko česa si mora vzeti, kupiti, prisvojiti. Pa naj gre za hrano, denar, nepremičnine. Ker je Jupiter tisti, ki pravi, da zmore vedno več, se samo širi in povečuje.

In danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno v znamenju bika. Ta položaj je zelo dober za vse nas, nasproti pa je zvezdni stelij planetov, ki skušajo nekatere stvari preprečiti ali jih celo potencirati, ampak kakor jim paše. In potem hitro zapade v neko pretiravanje, a ne na najboljši možni način, saj lahko Merkur in Mars iz znamenja škorpijona samo povečata njihovo potrebo po tem, da drugega še bolj prizadenejo, pa naj bo to z ostrimi besedami, dejanji ali celo kakšno obrambno. reakcijo. Tu je tudi Sonce, ki šele spravlja svoj Ego v arogantnost, pretiravanje v vsem, prazno bahanje.

Zato se moramo te energije zavedati in ne dovoliti, da nas popeljejo v ne tako neprijetno situacijo.