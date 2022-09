Astrologinja Lenka: Hitro vas lahko preplavijo čustva

Dan se je začel z Luno v znamenju Rib, ki se je počasi bližala, da bi ob 12. uri, torej polni Luni, naredila popolno opozicijo s Soncem. Zgodilo se bo na 14. stopinji Rib, znamenja, kjer je vedno največji poudarek na sočutju, pomoči, empatiji do tega, kar si drugi želijo. In tudi ta polnost vodi v dokončanje marsičesa, marsikaj je že pripeljalo do samega vrhunca, da se mora obrniti in začeti drugače. Tukaj je preveč vode, čustva lahko zelo hitro preplavijo človeka in povzročijo ne le solzo, ampak kar potok. Predajte se, naj pridejo ven, naj dušo vsaj malo očistijo.

Ne prelagajte krivde nase, ne obtožujte se, da bi lahko pomagali več, da ste sočustvovali s tem, da ste se žrtvovali za osebo. S tem ji ne boste pomagali, sebi pa boste škodili. To je tudi kraj, ko se lahko obrnemo vase, v globino svoje duše, v globino največje intuicije in občutka iz nje. Naj gre vse z desno poloblo, ki nam lahko pokaže najboljšo pot, predajmo se njej in veri. Prav ta dih nam zdaj omogoča, da se predamo in verjamemo, kolikor je le mogoče, da verjamemo vase, v svet, v neskončnost, odprt za duhovnost, meditacijo.

Še posebej, ker je ta lunacija v konjunkciji z Neptunom, torej je vera v neskončnost, vera v nekaj, kar izpolnjuje največje želje in daje vse lepote tega življenja.

Luna je zelo dobro podprta z Uranom, zato ni treba čakati, on je tisti, ki najbolje odpira pot v višji jaz, v kozmos. Daje nove ideje, svobodo, resnico, največjo resničnost, kjer ni strahu in ne obotavljanja. Sonce je v čudovitem trigonu z enakim Uranom in to je čas za čisto nove, neustrašne projekte na vseh področjih življenja.

Obenem je Merkur, planet razuma, komunikacije, besede, gibanja in tudi samega človeka, dokončno zašel retrogradno in bo tako ostal do 2. oktobra, torej do 16. oktobra, ko pride iz svoje sence, torej se vrne na mesto, kjer je bil obrnjen. Čeprav je v ljudeh zavladal neki strah, ne smemo tega, ne smemo onega, medtem ko je Merkur retrograden.

Kot da se je vse ustavilo in ustavilo se je v naši glavi. A svet se ni ustavil niti Merkur sam. V tem obdobju je najpomembneje, da smo bolj povezani sami s seboj. Ne hitimo prenagljeno, preberimo podrobno vse pogodbe in vse, kar je treba podpisati, ustavimo se in o vsem bolj razmislimo. Ko bi le bili malo bolj pozorni na vse, saj je prav retrogradni Merkur marsikomu prinesel tisto, za kar so se prej veliko bolj trudili. Običajno se nekatere službe, na katere že dolgo čakamo, vrnejo, sestanki se končno končajo, nekdo končno vrne denar, najdemo čas, da opravimo vse, česar prej nismo. In vzeti si čas za počitek za nekoga ni majhna stvar, kajne?

Danes je sobota, Venerin dan, ona pa je še vedno v znamenju Device. Streže, pomaga, je malo bolj osredotočena na vsakodnevne obveznosti. Dobro pa se je ukvarjati tudi s kakšno alternativno službo, da ne zapadete v nepotrebne strahove, povezane z zdravjem.