Astrologinja Lenka: Hitro lahko postanete otožni

Luna je še vedno v znamenju Bika. Zanj so zelo pomembna čustvena, materialna in vsakršna varnost, toda Uran je prinesel veliko nervoze, strahu pred izgubo vsega materialnega. Veliki nemir v duši, ki se še ni umiril, je danes spet nekoliko bolj opazen. Lahko pričakujemo težji dan, če ne spremenimo razmišljanja na bolje in ne nehamo živeti v strahu, da bo tako ali še slabše. To je močno okrepilo Luno, tisti severni vozel, ki vedno stremi k prihodnosti, nečemu novemu, nečemu, kar bi morala sama duša razvijati, a počasi, temeljito, zagotovo najprej v sebi in potem v drugih.

In tako se najde v kvadratu z Marsom, potrebna je tišina, brez prepirov, brez iskanja resnice in tega, kdo ima prav in kdo ne. Ker je Mars planet, ki lahko zelo zbode in zada bolečino. Prehiter je v svojih dejanjih in zakaj bi ti nekdo dvigoval krvni tlak, če se ga lahko znebiš. Počasi se povezuje s Saturnom in le on ničesar ne izpusti, njegova kritika je premočna, nezadovoljstvo, da bi se dalo narediti še marsikaj ob spoštovanju določenih pravil in predpisov. Zato lahko človek zelo enostavno vstopi v hudo depresiven dan in sam ne vidi izhoda. No, kot da je vse to premalo za dušo, zraven jo bo kritizirala sestra, prijatelj, pri miru jo bo pustil brat, dedek ali oče. Čeprav je Luna v njenem domu, se pojavljajo nesoglasja bodisi glede hrane, porabe denarja ali pa različni pogledi na nekatere estetske stvari.

Šele takrat, ko Luna končno naredi sekstil z Jupitrom, jo osvobodi vseh strahov, vseh kritik. Da ji povrnejo mir, vero, upanje, da obstaja boljši jutri in ne samo danes. Podpreti jo, da si ima pravico privoščiti še več, kot so ji očitali. Tu je tudi Neptun, ki bo dušo zazibal v miren in lep spanec.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in ker je v svoji eksaltaciji, naj se osredotoči na svoje dosežke, svoj uspeh in ne pričakuje, da jo bodo drugi podprli. Poslušanje tujega mnenja bo naredilo dan težji in še huje je, če se vplete v kakršno koli debato, kjer bo želela deliti svoje mnenje. Bolje je biti v tišini in miru ter vedeti, kaj počnete.