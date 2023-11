Astrologinja Lenka: Hitro lahko padejo preostre besede

Vstopamo v mesec november, ki je že na začetku povezan z vsem, kar prehaja v drugega, ki je sam po sebi bolj turoben, ko listje pada z dreves v različnih barvah in se narava pripravlja na počitek. Mesec, v katerem svoje misli najbolj povežemo s tistimi, ki so že na drugi strani, in to nam pokaže, kako minljivo je vse in da v ničemer ni trajnosti.

Luna je v znamenju dvojčkov, ki bo dopoldne naredila kvadrat z Venero iz znamenja device, kasneje pa z Rx Neptunom iz znamenja rib. Vstopa v T-kvadrat, kar pa ni prav nič prijetno za Dušo in čustva. Hitro se pojavi nezadovoljstvo ali razočaranje, ki se lahko pojavi pri komerkoli, pa tudi pri samemu človeku, ker ga te energije potegnejo. Več je občutljivosti, več je tistega občutka, da ne moreš narediti, kar želiš.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Še posebej zato, ker sta tako Luna kot Venera s svojim dispozitorjem preneseni v šibko dostojanstvo, kjer ženski princip zaide v težave s samim seboj ali celo v občutke izdanosti, nezaupanja in nezadovoljstva. Zaradi tega lahko oseba zelo hitro vstopi v konflikt in se s tem samo še bolj poškoduje. Kajti tukaj, ob takšnem stanju, sta tišina in mir najboljša.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa se še vedno vrti okoli Marsa in v znamenju škorpijona. Zdi se, da ga ta položaj prisili, da izgovori vsako besedo, tako, da je pripravljena na vbod, da gre naravnost v samo bistvo človeka in resnično veliko bolj zadane kot udarec sam. Besede so preostre, pregloboke in prehitre. Najbolje se je izogniti neprijetnim situacijam, povečati potrpežljivost in empatijo, ohraniti vse odnose in povezave, saj v nasprotnem primeru ti pogovori povzročijo prekinitev in izbris osebe iz njenega življenja za vedno.

Pomembni planetarni vidiki v novembru

4.11. Po skoraj pol leta gre Saturn znova direktno, da izboljša lekcije.

8.11. Venera vstopi v tehtnico, da bi nam pokazala vso umetnost in lepoto, ki jo ponuja planet Zemlja.

10.11. Merkur preide v znamenje strelca, da nam obljubi malo optimizma, šale, veselja, potovanja.

22.11 Sonce gre v znamenje strelca, da se odpremo več željam in dobimo še več vere vase.

24.11. Mars prehaja v znamenje strelca, kdo drug, če ne on, bo pokazal, kako se ne da ostati na enem mestu in z eno osebo. Energije letijo na vse strani.