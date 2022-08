Astrologinja Lenka: Hitre in nepremišljene odločitve imajo lahko globoke posledice

Mesec je minil v znamenju Tehtnice, da se malo bolj ukvarjate z vsemi partnerskimi odnosi, zakonom, javnostjo, tudi s kakšnim sodnim sporom. Prišel bo v opozicijo z retrogradnim Jupitrom iz znamenja Ovna. No, v marsičem je mogoče pretiravati, preveč pričakovati od drugih ali od sebe. Tudi če se pričakuje pozitivna rešitev na sodišču, se lahko v tem trenutku odloži ali celo neugodno reši. A glede na to, da sta dispozitorja obeh planetov v eksaktnem sekstilu, pomeni, da se bo kmalu vse izboljšalo in da bo prišlo do nepričakovanega zasuka.

Sama dispozitorka Lune je Venera, ki je v znamenju Raka, kjer je usmerjena v ohranjanje doma, skupnosti in zakona. Danes je konjunkcija med Marsom in Uranom še vedno prisotna, čeprav se ta počasi zmanjšuje. Še vedno pa je možna napetost, pomanjkanje koncentracije.

Astrološka karta.

Hitre in nepremišljene odločitve imajo lahko globoke posledice. Čeprav je njihov dispozitor Venera, ki je danes ob boku Lune, pa tudi v steliju iz znamenja Bika, jih mora pomiriti in vse spraviti v ravnovesje. Od nje je odvisno, koliko lahko prenese, ne samo čustveno, ampak tudi fizično. Spremembe so neizogibne in morajo priti, vendar naj se zgodijo na miren način, z dogovorom in brez škode za koga. Aspekt Venere in Marsa z Uranom omogoča nekaterim, da se nepričakovano hitro odločijo za novo ljubezen, zvezo ali skupno življenje. Lahko bi bila le znanca, zdaj pa sta spoznala, da to lahko spremenita v čustven odnos.

Danes je torek, Marsov dan, in on je v Biku v svojem šibkem položaju. So njegovi nameni pošteni odkriti? Je mogoče, da se ne skriva nekaj, kar je povezano z materialnimi koristmi? Morda pa obstaja potreba, ki je nasprotna stran trenutno ne opazi ...