Astrologinja Lenka: Harmonični začetek dneva z večerno eksplozijo

Položaj zvezd za 25. 11. FOTO: Lenka Stanić

Dan se je začel s čudovitim aspektom med Luno in Soncem v ognjenih znamenjih, kar daje veliko harmonijo čustev in volje, želje, ki jo potrebujemo za nov začetek, nov projekt, ne glede na to, ali gre za posel, šport ali kaj drugega.Ko mineva zora, Luna naleti na Kirona in se sreča z lastnimi bolečinami, poškodbami, pomanjkljivostmi, ki jih vidi pri sebi. Nezavestno in dovolj je, da se spomni, da ni dovolj ljubljena, da ni bila deležna dovolj pozornosti, da ni prva in ​​najboljša, nato pa začneta notranje nezadovoljstvo in napetost naraščati, a dan se je šele začel z notranjo jezo ...Luna, ki predstavlja naše občutke, naša čustva, vso tekočino in vodo, je zdaj, ko je v ognjenem znamenju Ovna, kot da bi jo ogrevali. To pomeni veliko intenzivnost, veliki stres, napetost, prepire in nestrpnosti. In potem lahko s takšno energijo poškodujemo ne samo sebe, svojo dušo in telo, temveč tudi vse, ki so v naši bližini.Čez dan se ta energija samo povečuje in povečuje, tako da lahko zvečer, ko pride v konjunkcijo z že direktnim Marsom, ki se je odločil svojo energijo pospešiti, zavre in eksplodira. Mars sam je že tri mesece v izgubljeni energiji in se mu mudi, da nadoknadi vse, kar je zamudil, pri čemer pa mu ni mar, če je nesramen, neposreden, če pride do poškodb in posledic.V tako razgreti in zahtevni situaciji, ko so naša čustva premočna in moč na vrhuncu, je najbolje, da poskušamo uravnotežiti vso to energijo in jo usmeriti in sprožiti v neke nove začetke, najsi gre za delo, šport, strast, novo življenje, kar koli samo, da gre ta naboj od nas.V nasprotnem primeru je zelo neprijeten dan za vse tiste, ki imajo v natalni karti Luno in Marsa v konjunkciji, kvadratu, opoziciji ali pa so slabo postavljeni v znamenju in bi morali paziti, da se ne bi čustveno, fizično poškodovali, da se ne porežejo, ne udarijo ... To je kombinacija močne podzavestne in nezavedne energije, kjer nimamo nadzora nad njimi.Zato je dobro, da smo danes v tišini in miru, da ne reagiramo niti na eno besedo, da se ničesar ne branimo in da v vsaki komunikaciji ne samo molčimo, temveč jo usmerjamo v prijetne in ustvarjalne navdihe.