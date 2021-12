Astrologinja Lenka: Gre za izbiro med življenjem in smrtjo

Luna je še vedno v zadnji dekadi znamenja Raka, le iz trigonu z Neptuna je prišel ven s svojimi čudovitimi intuitivnimi načrti za dom, družino za vse vaše najdražje. Toda načrti in sanje so eno, realnost pa drugo. Ko najde nekoga, ki ji je ljub, ki želi početi, kar ji ustreza, hkrati pa ne razmišlja preveč o posledicah, potem nastanejo težave.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Že opoldne med 13. in 17. uro bo Luna tvorila opozicijo s Plutonom in retrogradno Venero. Ali ni najprej konflikt znotraj osebe? Ali ni genetski konflikt med mamo in hčerko, kjer gre počasi, čeprav človek vidi, da se moti, pa jo pritegnejo strasti in gre z nekom, ki ji v marsičem ne paše? To vrzel bomo občutili danes in najbolje je, da se ne vmešavamo, če lahko vsak v tej situaciji naredi, kar mu ustreza. Te strasti tako ali tako nihče ne more ločiti, razen njih samih, ki jo bodo kasneje s svojo strastjo, nadzorom, posesivnostjo uničili.

Toda zdaj, v tem trenutku, je izbira med življenjem in smrtjo. V takšni situaciji je najbolje umiriti čustva in se v nič ne vmešavati. Kajti konflikt s Plutonom lahko privede le do najhujših in najhujših oblik čustvenega trpljenja in celo do zdravstvenih posledic v življenju.

Ob 16.59 bo Sonce zapustilo pregreto in preveč navdušeno ter najbolj optimistično znamenje Strelca in se preselilo v hladno in odgovorno znamenje Kozoroga.

Zima uradno prihaja, poletje pa se začne na drugi polobli Zemlje. To je tudi tako imenovani solsticij, ko je dan najkrajši, noč pa najdaljša. Danes se dan začne daljšati in sonce nam daje več svetlobe, več veselja. V Kozorogu je ambiciozen, na področju kariere si prizadeva doseči vse, kar lahko, pokazati svoj status, saj je tukaj v zenitu. Hkrati nas uči, kako lahko vse to dosežemo z več potrpežljivosti, z več rutine, z več odgovornostjo do sebe in drugih. Spoštujmo čas, spoštujmo vse, kar že obstaja in le nadgradimo.

Danes je torek, Marsov dan, in on je šele na začetku znamenja Strelca. Tam je zato, da razvije plamen strasti, želje, a včasih ga ta plamen zanese in gre predaleč ali pa preprosto preveč pričakuje od sebe in drugih. Mogoče je najbolje, da danes spravimo v realnejšo situacijo, ker ga Sonce popelje tja, kjer je najboljši in lahko vse doseže vztrajno in počasi. In vztrajnost, red in disciplina lahko pripeljejo visoko.