Astrologinja Lenka: Gre za dobro priložnost, srečo in trenutek za nove začetke

Luna je v znamenju Ovna in je že od jutra v konjunkciji z Jupitrom. Energija in volja nimata meja, vse poteka hitro, a z veliko topline in veselja. Gre za dobro priložnost, srečo in trenutek za nove začetke.

Luno bo srečal Kiron. Začutila bo nekaj bolečin, imela občutek, da nekaj ni naredila prav, in to jo bo spomnilo in pripeljalo nazaj, da to še enkrat čustveno obdela. Mars bo vodi Luno do njene višine, kjer je dobro, da se bo rešila slabih vplivov.

Čez dan je Sonce v ne ravno prijetnem položaju z retrogradnim Plutonom iz znamenja kozoroga. Gre za močan konflikt dveh močnih sil, dveh egov, dveh tokov in položajev. To ne popušča niti za milimeter, najbolj pa se bo poznalo skozi kolektivne in družabne dogodke. To ni najboljša lega za osebo, ki je na pomembnem položaju, saj zelo hitro prinese padec ali kakšno zanj neprijetno situacijo. Če se ni pripravljena spremeniti in sprejeti določenih ponujenih predlogov, se premakniti ali spremeniti, je bolje, da se ne spušča v kakršen koli konflikt, ker Pluton je Pluton in vskoči le, ko ni po njegovo. Na fizični ravni prinaša oslabitev energije ali celo začetek kakšne bolezni.

Enako pomembna stvar za današnji dan je Merkurjev prehod v znamenje leva in tam bo ostal do 4. avgusta. Marsikaj bo spremenil. Merkur je zelo kreativen, ima nove zamisli, zna napisati kaj koristnega in lepega za druge. Lahko je samo navdih za druge. Lahko naredi, kar mu narekuje srce, saj je vedno nezmotljivo. Torej tudi če pozablja in se želi igrati z besedami kot majhen otrok, tega ne jemljite kot slabo. Vse je veliko, a v srcu mali Lev.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju Bika, zato počasi vse postavlja na svoje mesto, počasi gradi eno za drugim in pripravlja tisto, kar je najbolj povezano z Zemljo.