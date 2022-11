Astrologinja Lenka: Eno se je govorilo, drugo pa delalo

Luna, ki je v Vodnarju, se trudi, da bi nam prinesla vzdušje človečnosti, strpnosti, enakosti, pa tudi veliko individualizma in neodvisnosti. V tem znamenju je težko slediti njenim idejam, saj je vedno daleč pred nami, je tisti vizionar, ki mu marsikdo težko sledi, saj je v kaj takega enostavno nemogoče verjeti. Bližje je le tistim, ki so kakorkoli povezani z Vodnarjem.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

V trigonu z retro Marsom iz znamenja dvojčkov, ki se je za nekaj dni obrnil in ustvaril kaos in katastrofe po vsem svetu. Dvojček je povezan z vsemi gibi, prevoznimi sredstvi, govorom. In Dvojček je množica, skupina. Točno to se dogaja pri nas, kjer po eni strani vse hoče in vse začne, zdaj ko je retrograden pa se dogaja marsikaj nepremišljenega in nekontroliranega. Zmedo prinaša tudi tistim, ki bi vodili v red, saj so predstavljeni Marsom, prinaša številne izbruhe in prepire. Čeprav se zdaj zdi pod talno, deluje bolj iz globin Dvojčka, ker je retro. Veliko pa je nesporazumov v samem dialogu, v komunikaciji. Stvari se razkrivajo prepočasi, ko se je eno govorilo, drugo pa delalo. Še vedno je potrebna velika previdnost pri vseh oblikah komunikacije, prometa ... Kupovanje prevoznega sredstva ni priporočljivo, saj ne bo dalo nobene vzdržljivosti samemu vozilu. Še posebej, ker je njegov dispozitor Merkur v znamenju škorpijona, tako da šele zdaj pika z vseh strani. Marsikaj se bo razkrilo, a na boleč in lažen način, marsikaj pa bo ostalo zamaskirano in uspešno prikrito. Ne pozabimo, da je vsa ta energija in vse to samo naše.

Venera, Merkur in Sonce potujejo skozi znamenje škorpijona in iz globin črpajo, kar se da potegniti in osvetliti na najboljši možni način. Toda Venera počasi vstopa v južni vozel, magnetno jo vleče v to črno luknjo spominov na to, kar je počela, doživljala in zdaj ti spomini prihajajo na površje. To niso preprosta čustva. Preveč je bolečine, žalosti, razočaranja, veliko zahrbtnosti in nejasnosti. To je pregloboka bolečina, s katero bi se lahko soočili. Najbolje je sprejeti takšno stanje in poskušati iz vsega, kar je bilo, narediti najboljše. Kajti ta Venera, če ni na svojem višjem nivoju, bo težko pozabila, še manj pa odpustila vse, kar je bila izdana in prevarana.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v zanki škorpijona, njegov dispozitor je retrograden. Običajno gre za veliko notranjost, raje bo spregovori kamen kot človek sam. Tu je treba razviti globino misli, torej tistih misli, ki pridejo na dan in nam pomagajo, da se ozdravimo določenih težav, da zavestno opustimo, kar se je končalo, spremenimo način razmišljanja in gledamo čim bolj svetlo in pozitivno v življenje.