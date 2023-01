Astrologinja Lenka: Energije so zelo nizke in vas vlečejo v neke depresivne spomine

Em je luna v znamenju škorpijona, kjer ni najboljše mesto za samo Dušo, em se je pojavil tudi z južnim vozlom. Kaj je to kot spomini, spomini iz neke davne preteklosti, povratek v ne tako prijetno situacijo. Vračanje v neke dolgove, čustvene ali celo finančne, pa naj bo to z naše strani ali nekaj, kar kar dolguje naša genetika, naš izvor, saj je to škorpijon. To so pregloboki in premočni spomini, ki dušo tako potegnejo vase, da doživi kakšno potrtost, žalost, spusti celo kakšno solzo. Kljub temu je dobro na vse skupaj pogledati z distance, sprejeti in iti naprej, a brez občutka bolečine v Duši.

Kljub temu si Luna še ni opomogla od težkih občutkov, tu je Uran, ki jo prebuja, prebuja, da vse naglo opusti, da se prepusti, da zavije na neke svoje poti. Toda oba sta v fiksnih znamenjih, zato je lahko govoriti in še težje narediti. In tako Duša doživi še en stres, pritisk, pospešek, nerazumevanje. To vam lahko povzroči celo vaš najboljši prijatelj, zato namesto nasveta z njegove strani doživite še večje razočaranje in pritisk.

Ne sprejemajte nenadnih in prenagljenih odločitev, odpustite in pozabite, navsezadnje je to del nečesa, kar v vas že dolgo ni razčiščeno in vas zdaj na to spominjajo.

FOTO: Lenka Stanić

No, kot da vse to še ni dovolj, je Luna v kvadratu z Venero, ki živi čisto drugačno življenje. Ne zanima je kdo kaj govori, kaj počne, gre po svoji poti, kar si je izbrala, tudi če gre proti vsem pravilom, a je zadovoljna. Potem se bo pojavila sestra, prijateljica, ki jo bo malo bolj kritizirala, zakaj ne pobegne od vseh tistih težav, težav, zakaj živi svoje življenje v preteklosti in pod vplivom drugih. Da se sprosti, da si privošči malo več pozornosti, topline, ljubezni in zaživi bolj zdravo in srečno. Kajti Mars, dispozitor Lune, lahko vse to res omili z odkritim in jasnim govorom, da iz svoje Duše izvabi vse, kar jo muči. Velikokrat je to tudi dobro.

Ampak še vedno je kvinkunks med Merkurjem, ki je retrograden, in Marsom, eden gre iz retra, drugi se bo premaknil, in oba se tako počasi premikata, kot da se je vse ustavilo, kot da se nič ne premika. In tu nastanejo nesporazumi, preprosto vse težave nastanejo nehote. Ustavite se še za nekaj dni, da se energije hitreje razpletajo in premikajo.

Danes je ponedeljek, dan lune, ki je v škorpijonu, energije so zelo nizke in vas vlečejo v neke depresivne spomine neke daljne preteklosti. Obrnite to na bolje, vnesite svetlobo, vnesite toplino, naredite nekaj dobrega zase, pojdite iz te situacije, pa čeprav se »prisilite«, misliti na nekaj boljšega, nekaj lepega.