Astrologinja Lenka: Energije pojenjajo

Tu je marec in z njimi se nam odpirajo vrata v začetek koledarske pomladi. Luna je v znamenju Vodnarja, kar je idealno za začetek pomladi. Duša si želi globoko zadihati in biti svobodna. Gre za občutek, ko se sproščeno premikamo, potujemo in nimamo občutka, da nas pri tem kdo nadzoruje. Danes je Luna v zadnjem dekanatu, v znamenju Vodnarja. Je v mirovanju, kar nam daje možnost, da lahko počnemo vse ali nič. A zdaj ni trenutek za nove začetke. Je nenavadna in nepredvidljiva, saj lahko vsako minuto spremeni občutke in načrte. Morda je treba Luno zdaj bolj poslušati, ko pravi, naj raje počivamo, si vzamemo čas zase in naj ne zapravljamo energije, saj je dan pred mlajem. Energije počasi pojenjajo. Jejte manj in pijte več vode.

Merkur se zelo hitro približuje Saturnu in oba sta v znamenju Vodnarja – eden v svojem domu, eden pa meni, da je najizvirnejši in najpametnejši. Merkur iz besed ve, kaj hoče, čeprav so ga tu zadržali pred Saturnom, da ne more izraziti vseh vizij in je na tarči kritik. Toda Sonce gre v sekstil z Uranom, da bi osvetlil tiste njegove lastnosti, ki jih lahko uporabi v Biku, kjer je na stopnji svojega največjega padca. Zdaj je možnost, da prebudi svoje velike potenciale, da v njem prebudi tujo ustvarjalnost, da obrne vse, kar se mu zdi narobe, na boljše, da naredi poteze tudi v korist celotnega planeta. Za mnoge pogumnejše ljudi je idealen čas, da dosežejo izboljšavo na poslovnem področju.

Danes je torek, Marsov dan, in na svoji višini je na pravem mestu. Vsako dejanje in energija, če je usmerjena v pozitivne stvari, bosta postopoma prinesla blaginjo. Če bodo iz njega izvirale jeza, nezadovoljstvo, uničujoča sila, ne bo za nikogar dobro. Svojo energijo usmerite čim ustrezneje, saj boste le tako najuspešnejši.