Astrologinja Lenka: Dva dni bomo naredili vse iz glave in razuma

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Po dveh turbulentnih in dramatičnih dneh, ki ju je Luna preživela v znamenju Leva, se dan začne v zadnji fazi, ko izračuna zaostale izračune. Mogoče je utrujena od vsega, razkošja ter vsega, kar je doživela in pokazala vidna pot, se počasi umiri za prehod v znamenje Device. Njena usmeritev je delati na področju pospravljanja, čiščenja, da bo vse urejeno.Dober dan je, da sestavite načrt za zdravo prehrano, za zdrav način življenja, za več dejavnosti, povezanih z zdravjem samega telesa.V tigonu z Uranom nam daje možnost, da izberemo nekaj novega, drugačnega, spremenimo prostor ali v prostoru, v katerem delamo, od novega računalnika do celotnega pisarniškega pohištva. Naj nas preseneti kakšna materialna stvar.Podpira jo tudi Mars, zato bomo imeli veliko energije, da bomo vse naredili hitro in učinkovito.Ta dva dni bomo naredili vse iz glave, razuma, računanja, previdnosti, da nas čustva ne bodo preveč prevzela.Dispozitor Lune je ravno tisti Merkur, ki se počasi premika iz stacionarnega položaja v retro smer, za vse, za kar ni imel časa, za vse, kar je pozabil in traja malo več časa, da zdaj vse konča.Merkur bo začel svoj retrogradni hod in bo trajal do 21. februarja. Kot običajno v tistem obdobju ni najbolj zaželeno, da bi začeli kaj novega, kar je prvič, ne kupovali, ne podpisovali pogodb, ne odpirali podjetij …Težave se pojavijo pri vseh vrstah komunikacije, pogovorov, zna se zgoditi, da se ne slišimo dobro ali pa sploh ne razumemo, kdo je kaj hotel povedati. Prinese lahko tudi nekaj razčiščevanj s prijatelji, zato jih z malo neprevidnosti zlahka izgubimo. Lahko srečamo prijatelje, ki jih nismo videli že leta, obnovimo stara prijateljstva.Težava je v prometu zaradi velike hitrosti in pomanjkanja koncentracije. Dobro obdobje je, da se umirimo, dokončamo stvari, ki so ostale od prej in nam jih ni uspelo dokončati, da se posvetimo meditaciji, sebi. Veliko stvari imamo razčistiti s seboj, vprašati svojo intuicijo, ali smo pripravljeni narediti tiste življenjske preskoke in vsa pogumna in tvegana dela, ki smo jih pustili za pozneje.Izkoristimo dan in pomagajmo starejšim, nekomu, ki poleg tega ne potrebuje le fizične pomoči, temveč mu damo tudi občutek prisotnosti, da ga samo poslušamo, ko govori z nami.