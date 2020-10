Astrologinja Lenka: Dušo bomo prizadeli sami ali pa nas bo kdo od bližnjih

Astrološka slika. FOTO: Lenka Stanič

Zora se je začela z Luno na 29. stopnji Strelca, ki označuje stvari, ki se končajo preden se začnejo, se bližajo koncu, ali če smo v tistem trenutku nekaj začeli, ne bo imelo trajnosti v času – zato počakajmo.Po približno dveh urah preide v znamenju Kozoroga v svojem največjem izgonu. Tam se ne počuti najbolje, ker ji ni prioriteta in izguba časa z dajanjem in izražanjem topline, nežnosti, vendar mora delati in graditi, da ima od česa živeti. Tam je ambiciozna in se mora posvečati načrtom za jutri. In to obdobje, v katerem se zdaj nahajamo, je ravno takšno, da ne smemo biti niti čustveno niti fizično blizu in brez objema.Prvi aspekt ki ga bo naredila, je kvadrat s Kironom. Dušo bomo prizadeli sami ali pa nas bo kdo od bližnjih, vendar bo ta bolečina tako močna, da bomo čutiti fizično bolečino. Ni vse v materialnosti, ne mudi se, počakajmo, ustavimo se, najprej meditirajmo in potem se bomo lotili rešitveZdaj je zelo primeren čas, da se uresničijo vse misli in spomini, ki so se zgodili, ko je bila Luna v konjunkciji z retrogradnim Merkurjem, in medtem ko se je poglabljal v najglobljih globinah, je pripravil veliko novega in drugačnega. Toda v opoziciji z Uranom čas ni bil pravi, ni bilo potrpljenja za dialog in poslušnost. Vsak je potegnil na svojo stran.Tako se bo zdaj lahko zelo dober pogovor naredil, ko bo Luna naredila trigon z retrogradnim Uranom. Luna bo kanal in prenosnik misli z Uranovih višin, ki so šele zdaj pripravljene za izvedbo in uresničitev. Zdaj je pravi čas, ker sta Luna in Uran v trigonu in posreduje vse originalne in odprte misli in pripravljene dogodke.Uran komaj čaka, da naredi spremembe da spremeni vse, kar je staro, vse, kar je že storilo svoje in nič več nima namena.Če moramo torej resetirati svoj um in začeti gledati bolj drugače na vse okoli nas kot tudi samih sebe, bolj svobodno, sodobno in kozmopolitanski - zdaj je pravi čas.