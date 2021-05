Astrologinja Lenka: Duša potrebuje mir

FOTO: Zaslonski posnetek

Jutro se je začelo, ko je Luna iz znamenja Rib naredila sekstil s Plutonom iz znaka Kozoroga. Duša potrebuje mir zaradi sinočnje nočne more, da se umiri in nadaljuje pot. To ji je prišlo prav, saj je Pluton sooči z vsemi stvarmi in jo uči, čemu naj se prepusti, kaj naj očisti in kako začne znova in z močnejšo energijo. Včasih ni lahko, a šele pozneje ugotovimo, da je bilo treba to storiti.Venera pomaga Luni, da se v jutranjih urah sprosti in načrtuje dan za kaj lepega. To je trenutek harmonije s sabo in z drugimi. Polepšajte si dan z malenkostmi, odhodom v naravo, sajenjem rož, delom na vrtu, obdarovanjem sebe ali drugih.Merkur je v svojem znamenju, kjer morata biti vsaka odločitev in vsaka beseda na svojem mestu, toda on lahko vse to naredi z lahkoto, saj mu je to v užitek in sprostitev. Okoli 14. ure bo Luna prešla v moško, močno znamenje Ovna, kar pomeni energijo, ki bo popolnoma nasprotna tisti v zadnjih dveh dneh. Oven bo neposreden, odprt in pogumen, vendar je Luni ta pogum všeč. A ker je Luna v recepciji s svojim dispozitorjem Marsom, se bodo energije v naslednjih dveh dneh spreminjale ali celo podpirale. Ta položaj je tudi za Mars dober, saj je tak tudi v svojem domu, kjer lahko marsikaj spozna in vsaj za trenutek ni pod vplivom vseh čustev, ki ga odvračajo ali mu jemljejo energijo v znamenju Raka. Toda na ta način bo zdaj podprt, kjer bo po potrebi uporabljal energijo in čustva.Poskrbeti moramo za svojo energijo, se osredotočiti na koristne in lepe stvari, pa tudi na dobro komunikacijo, da nas ne zdrsnemo v neprijetno situacijo.