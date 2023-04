Astrologinja Lenka: Duša ne more naprej, če ni pripravljena izpustiti in odpustiti

Danes je zelo energičen dan, poln vsega in nečesa, doživimo pa lahko vsega po malo. Luna je do 9. ure v znamenju tehtnice, nato pa preide v znamenje škorpijona. Čeprav to ni najboljše mesto in ji je tudi manj udobno, bo ta dva dneva lažje prenašala, ker je v zamenjavi z Marsom, ki je v njenem domu v Raku.

Prvi aspekt, ki ga naredi, je srečanje z drugim dispozitorjem Plutonom iz znamenja Vodnarja. Kaj, razen ponavljati Luni, da duša ne more naprej, če ni pripravljena vsega izpustiti in odpustiti. Ni več znamenje kozoroga, zato se nekatere stvari izmuznejo, tu gremo k novim idejam, k svobodi, k enakosti in medtem ko se človek sooča z neko preteklostjo in se od nje težko loči, je tu brez perspektive zanj.

Takoj se pojavi velik vodni trigon, ki lahko obnovi dušo, da se vrne v normalno stanje. Saturn iz znamenja rib skuša umiriti celotno situacijo in pokazati, da se da vse doseči s tišino iz globin, meditacijo in brez velikih besed. Tu je še Mars, ki je v luninem znamenju, zato so čustva še bolj razgreta in tu je potrebno še več tišine in miru. Če se zaplete v nekatera vprašanja, povezana z domom in družino, mora to storiti na nežen in lahkoten način. Kajti Saturnova modrost je vedno tam, da s svojo počasnostjo in tišino za vse ponudi najboljšo rešitev.

Vendar je danes Venera, ki je prišla na Algol in v svoje znamenje, v eksaktnem sekstilu z Neptunom. Veliko strasti, veliko ljubosumja, še več vzporednih zvez. Katere druge skrivnosti ji bo uspelo skriti ali celo odkriti. A po drugi strani obožuje vse tiste skrivnosti, vse, kar je še v zraku, medtem ko je še povsem nedosegljivo in nedosegljivo, saj se v njenem znamenju najbolje počuti. Medtem ko je vse skrivnost, dokler samo srce ve za vso to lepoto, je to največji ideal in največje notranje zadovoljstvo. Ko se vse to razkrije, ne glede na to, kako lepo je, ni notranje vznesenosti in veselja.

Danes je petek, točno Venerin dan, in uživa v vsem, karkoli že je. In tukaj ni predsodkov, da zmore vse in da je najboljša ljubica in da je najlepše dekle in da se prilagaja vsem, še posebej sebi. To lahko le še bolj skrbi njeno mamo, ki jo lahko skrbi njena dejanja. Ampak ona je sama in je to, kar je.