Astrologinja Lenka: Duša naj se za trenutek ustavi

Luna se je danes že pomaknila globoko v znamenje Škorpijona, kar nekoliko obtežuje energijo in vzdušje. Kako ostati miren in dosleden, je najpomembnejša naloga tega dne. Že ob svitu so se pojavile stresne situacije, neprijazne za dušo. Tisto, pri čemer vztraja Uran, naj sprejme Luna (duša), so spremembe in prekinitve. Pri tem se lahko pojavijo težave, zlasti pri spremembah, pri katerih ni predvidela vsega tako, kot Škorpijon ve in zna. Hitrost in površnost pri njem ne obstajata. Kot da vse to še ni dovolj, je Saturn prav tam, kvadrira Luno in je ne izpusti, dokler ne sprejme vsega. Gre za močne in trdovratne energije, ki ne popuščajo. Vse te depresije in strahovi lahko začasno omejijo in pretresejo dušo, da se za trenutek ustavi. Če pa ve, kaj hoče, naj temu ne posveča preveč pozornosti, sicer se lahko vse ustavi in ​​blokira.

Le v popoldanskih urah je počasi tu Neptun, ki ga običajno krivimo za slepila in lažna čustva, a včasih je to zlata vredno, samo da se duša reši iz pekla tegob in žalosti. To jo bo pomirilo, in če bo pripravljena, da se sprosti in pomeditira, lahko vedno premaga vse ovire in gre naprej. Tu je tudi Pluton, ki spreminja atmosfero in zahteva nekaj sprememb, tokrat bodo to izboljšave. Duši pomaga, da se zbere, dvigne in začne znova. Kajti ko vstopi v znamenje Strelca, on enostavno ne dovoli nič grdega in slabega.

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju Leva. Še vedno hodi ponosno, poln sebe. Ve, kaj hoče, in to je največje, najboljše, najdražje ... A vedno se pojavi kakšna nerazrešena energetska situacija in ​​stoji kot ovira na poti. Tako lahko ta kvinkunks (inkonjunkcija) s Plutonom in Neptunom povzroči, da za trenutek ne verjame v to, kar je in kar ustvarja, ali pa ji zmanjka poguma, da bi sprejela spremembe. Toda če pozna svojo pot in želje, bo vse to pustila za sabo in šla naprej, kot da se ni nič zgodilo.