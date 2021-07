Astrologinja Lenka: Dopoldne prijetno, popoldne se izognite neprijetnim situacijam

Luna je prešla v znamenje Bika, kjer se dobro počuti, kjer ji je vse ravno prav. Tu se ji ne mudi, rada uživa v vsakem delu, vsaki stvari. Ne glede na to, ali gre za hrano ali nakupujete, so vsa čutila odprta. Gre počasi, ne mudi se, vse mora biti za dušo, saj je Luna tukaj na vrhuncu in vse to ji veliko pomeni. V zemeljskem znamenju je in naredi čudovit trigon s svojo dispozitorko Venero, kar ji daje moč, da lahko uresniči in doseže vse. Najbolje se je zato osredotočiti na marsikaj in stvari zdaj dokončati, kupiti, popraviti. Mars jo že od jutra sili, da naredi nekaj, kar je praktično, koristno, a ne samo zanjo, ampak tudi za druge.



Med 11.30 in 16.30 bo Luna naredila malo čustvene in racionalne zmede z Merkurjem, ker bo z njim tvorila kvadrat. Če bi se držala tistega, kar čuti, si želi, bi si privoščila nekaj užitka, ker je hrana za Luno v Biku zelo pomembna. Merkur iz Leva pa jo lahko kritizira zaradi pretiravanja, da mora biti primerna, da se pokaže v lepi luči. Tudi tu se morajo čustva umiriti, čeprav nekoliko nezadovoljna, včasih pa je pomembnejši status. Hkrati jo bo moška stran kritizirala, zakaj v življenju ne doseže večjega cilja, zakaj bi lahko zapravila veliko denarja za nekaj, kar je v hektarjih in ne tako in moderno. Ker mora Sonce pokazati drugim, kako sije na zunaj in kako v življenju doseči največ. Če je Sonce ne postavi na mesto, obstaja Saturn iz Vodnarja, ki lahko zadene njeno psiho, jo pripelje v težak padec v trenutne strahove, izliv negativnih misli pa tudi v neko duševno težko stanje. In ko misli, da je premagala vse ovire, jo čaka Uran, vendar to bolj velja za tiste, ki so nočne ptice ali imajo nočni delovni čas, saj lahko povzroči različne stresne situacije, napetost, prepire.



Paziti morate na nenadne poškodbe, prepire s prijatelji zaradi denarja, na nekatere nepremične stvari. To je tudi čas, da sprostimo vse odvečno in nepotrebno. Poskusite se izogniti kakršni koli napeti situaciji in bolje izkoristite Luno v Biku ter pripravite zelo okusno kosilo, posebnost, ki jo bodo drugi občudovali. Pojdite na vrt, bodite bolj z rastlinami, s cvetjem, z naravo samo, ker vas bo sprostila, hkrati pa se boste izognili nesoglasjem, ki so na vidiku.



Danes je sobota, Saturnov dan, dogovorite se sami s seboj in ne prelagajte nobene odgovornosti za kar koli v življenju na druge, ampak prevzemite vso odgovornost zase.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: