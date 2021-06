Astrologinja Lenka: Dolgo potlačena energija samo čaka, da eksplodira

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Luna počasi, z občutkom in predano prehaja skozi znamenje Raka, intuitivno vedoč, kdo kaj potrebuje. Tu se počuti najbolje. Včasih morate biti previdni pri čustvih, da ne boste pretiravali, lepo je obujati spomine, vendar pazite, da vas domišljija ne prevzame preveč, ker tu potem ni več nadzora. Med 13.00 in 15.00, ko Luna vstopi v opozicijo s Plutonom, se lahko zgodi kaj neprijetnega, dolgo potlačena energija namreč samo čaka, da eksplodira. Ne bodimo žaljivi in se ne trudimo spominjati stvari, ki lahko v nas vzbujajo negativnost. Ne razmišljajte o tem, kdo je kriv, komu se maščevati ali koga kaznovati. Zavrzite vse občutke sovraštva v sebi. Poiščite pravo osebo, odprite dušo in jo očistite na najboljši možni način.Venera je planet lepote, ljubezni, harmonije in v čudovitem sekstilu z Uranom. Ko je svobodna, lahko ustvarja in ljubi. Če ni vezana na eno osebo ali na en kraj, izraža ljubezen do vseh. Ljubezen je to, kar nas obdaja. Čas je za povsem drugačne romantične izkušnje, tudi za spremembo pričeske, obleke ...Po 20. uri Luna preide v fiksno in ognjeno znamenje Leva, ki se približuje še ognjevitejšemu Marsu. Kakšen plamen čustev se pripravlja! Upajmo le, da ga bo znala nadzorovati. Ker je dispozitor Lune Sonce, ki je v kvadratu z Neptunom, ne glede na to, ali so občutki resnični, čisti ali pa bodo še bolj razočarani po vsaki energijski stvari.Izkoristite dan, ne samo za navdih s svobodnimi idejami, tudi za tiste okoli sebe: uživajte v svobodi in lepoti.