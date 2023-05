Astrologinja Lenka: Dobro premislite, da si kasneje ne boste premislili

Luna je dokončno zapustila znamenje škorpijona in se preselila v znamenje strelca. Tako, da se atmosfera po luninem mrku dvigne na malo boljšo frekvenco. Strelec je sam po sebi tisti, ki odpira energijo za pozitivno stanje, za vero, za nekaj lepega.

Luna pa tukaj, kot da si še ni opomogla od vsega, kar je prestala med mrkom in znamenjem škorpijona, in takoj zjutraj naredi kvadrat s Saturnom. In on je tisti, ki vpraša, kam si se zaletela, kam se ti mudi? Ali ste dokončali, naredili, izpolnili zahtevano? Ker ne pusti samo letenja, ampak tudi marsikaj prizemljiti. In spotoma prebudi še kakšen strah, depresijo, spomine na kakšne ne tako prijetne situacije. Morda je tudi to eden od razlogov, da se ne vrača preveč k tem težkim situacijam, ampak zato, da bi bolj počival in se obrnil k prijetnejšim in boljšim stvarem, tako da čez dan ne naredi več nobenega vidika.

Astrološka karta.

Okoli 16.30 Venera, planet ljubezni, sreče, užitka, lepote, vsega lepega v življenju, preide v znamenje raka in tu ostane do 5. junija. In sama po sebi je ženska energija v ženstvenem in nežnem znamenju raka, spet se vse vrti okoli same družine, okoli doma, okoli naših najbližjih. Tu se hrani s čustvi, poljubi, podporo vseh, še posebej tistih, ki so ji najbližji. Ta Venera daje veliko ljubezni, a želi tudi prejeti toliko. Obrnjena je k domačim, da bi jim pomagala, jih razveselila, tudi vsakemu kaj lepega pripravila. Vsakega rada gosti in pripelje v svoj dom, saj je tukaj njena potreba po bližini velika. S tem lahko pride do večje zaščite, večjega dajanja in prejemanja. Posameznik lahko razvije svoj talent, povezan z vsemi gospodinjskimi ali celo kuharskimi veščinami in spretnostmi.

Danes je nedelja, dan sonca in je v znamenju bika. Počasi se premika proti Uranu, kar ustvarja dodatno napetost, nervozo, potrebo po neki veliki svobodi v katerem koli pogledu. Nekomu lahko prinese svobodo prek razhoda s partnerjem, nekomu, da pusti službo, ki jo trenutno opravlja, ker so v službi velika nesoglasja in tega ni pripravljen več prenašati. Nekdo si bo želel odpreti svoje podjetje, ni kaj, a Merkur je še vedno retrograden, zato, če se boste za to odločili v tem obdobju, dobro premislite, da si kasneje ne boste premislili. Je pa nedelja tisti dan, ko bi ga morali vsi izkoristiti za počitek in uživanje.