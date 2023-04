Astrologinja Lenka: Do 15. maja se ne spuščajte v nove projekte ali nakupe

In tako smo naslednjih 14 dni ostali obtičali v tunelu med obema mrkoma in čistili vse tiste stvari, ki so bile v nas globoko potlačene. To obdobje je za veliko in globoko čiščenje ter izmetavanje vsega, kar duši, blokira, kar je nepotrebno in odvečno. Zato je treba vse te stare navade opustiti ali popolnoma spremeniti.

Luna je nadaljevala svojo pot v znamenju Bika, kje je v svoji višini in kjer ima enega najlepših krajev za doseganje in uživanje v vseh materialnih situacijah. Ne le da ji to uspe, tu je tudi finančno idealna. Uspe ji tudi dogovor z Marsom iz znamenja raka, kaj je treba narediti za potrebe doma, družine, komu bo v tej situaciji dana prednost.

Luna pohiti do Merkurja, ki je v stacionarnem položaju. Takoj, ko se ga dotakne, se on obrne. Posreduje mu informacije iz samega mrka in kaj naj naredi med svojim retrogradnim hodom. Katere so stvari, ki niso bile narejene, pozabljene, nedokončane, da jih zdaj lahko spravi v red.

Kajti Merkur bo ostal retrograden do 15. maja, ko se bo obrnil, vendar bo trajalo do 31. maja, da se vrne na položaj, iz katerega je začel. Zato je najbolje, da v tem času, ko nista samo dva mrka, ampak je tudi Mekrur retrograden, ne spuščate v nove projekte in nove nakupe. Najbolje je narediti načrt, poskusiti »videti«, kaj in kako želite narediti, do takrat pa pustiti.

Danes bo Luna okoli 14. ure prišla v konjunkcijo z Uranom. Ali je sama pripravljena v tem znamenju, ki hoče, da vse traja, da ima potrebo po tem, da traja za prihajajoče rodove? Zdaj pa naenkrat to spreminja, ruši in zavrže. Je to zanjo velik stres in šok? Kakšen odpor bo ponudila in ali ji bo uspelo? Kajti le če se bo pripravljena zavestno spremeniti in nekaj narediti, občutek izgube dragocenosti, ki ji veliko pomenijo, ne bo tako velik in nenaden.

Sonce je začelo svojo pot skozi znamenje Bika za naslednji mesec. Ta čas lahko izkoristite za ustvarjanje velike varnosti, stabilnosti, povezane z vsemi materialnimi in finančnimi situacijami. Ne samo obdržati, ampak tudi širiti in povečevati ter vse skupaj pripeljati do nekega trajanja.

Danes je petek, Venerin dan, in ona je prevzela vodstvo nad vsemi temi planeti, ki se nahajajo v znamenju Bika. V svoji zunajzemeljski deklinaciji v znamenju dvojčkov zna vse te trde in močne naravnanosti spraviti v povsem sproščeno in srečno stanje.