Astrologinja Lenka: Dnevi niso za nove stvari, nove začetke

Luna je pred samim sončnim mrkom v znamenju ovna. Kaj storiti, ko je energija tega znamenja nepotrpežljiva, neposredna, hitra, brez čakanja in je na tem, da sprosti vso to energijo. Čez dan bo naredila konjunkcijo s Chironom, kar ji bo odprlo kakšno rano, rano ali bolečino, ki jo že dolgo nosi, čas mrka in lunacije pa je najboljši za zdravljenje vseh teh težav. Torej tudi to, kar čutite, je bolečina, ki jo morate pozdraviti v sebi, ne iščite krivca, ki jo je povzročil in šele tako lahko greste naprej z veliko večjim občutkom moči in moči.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Ne samo, da je na obzorju mrk, ampak se je Merkur ustavil in dan za njim se obrača retrogradno. Dnevi niso za nove stvari, nove začetke. Okoli 19. ure bo naredila konjunkcijo z Jupitrom. In to je nekje najbolj zaželen vidik, da marsikaj narediš zdaj in takoj, z veliko entuziazma, želje in volje.

A zaradi vseh teh okoliščin je zdaj pravi trenutek, da le naredite vizije, načrte, velike ideje, ki jih boste uresničili šele v drugi polovici maja. To zahteva tudi veliko tišino in mir za pripravo vseh teh načrtov, vsega, kar je treba narediti po tem času. Počasi se lahko začnete pripravljati na sam mrk, ki se bo zgodil jutri zjutraj ob 06.12. To je mir, meditacija, lažja hrana, umirjeni pogovori, nič ne siliti, ker ne bo šlo gladko. Sonce vstopi v 29. stopinjo, zadnjo stopinjo znamenja, v katerem je vzvišeno. In ali sta ta stopinja in ta položaj povezana z njim?

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v zemeljskem, fiksnem, ženskem znamenju Bika. V znamenju, ki je povezano z vsem materialnim, z vsem finančnim z vsem premičnim in nepremičnim, vse to pa je naš fizični obstoj, brez katerega zemljani ne moremo živeti. Vse spremembe, ki se bodo zgodile v tem mesecu, so povezane ravno s temi temami in zagotovo bo težko, kajti če se nekdo težko spremeni in še težje opusti neko zadevo, stvar, posest, je znamenje Bik.

Predvsem vsi tisti, ki se ukvarjajo z vsemi deli, povezanimi s kmetijstvom in podeželjem, bodo povzročili velik upor in še večji protest. Morda je to tudi razlog, da nas uči, da ni vse naše in da ni vse trajno, kot si sami predstavljamo ali potihem želimo, da je, in se na to še bolj navežemo.