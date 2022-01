Astrologinja Lenka: Đoković bo še posebej uspešen med 20. in 25. januarjem

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje Ovna in ustvarja nekoliko bolj napeto vzdušje, kar prinaša nestrpnost med ljudi, s katerimi smo danes obkroženi. Ognjena in kardinalna Luna že gori s svojo prisotnostjo. Če bo šla tako naprej, bo najprej prišla v konflikt s seboj. Prišlo bo do neusklajenosti čustev in želja, ljudje se bomo znašli v dilemi, ali naj sledimo svojim željam ali temu, kar čutimo v duši. In prav to neskladje bo izzvalo kritike nekaterih nam dragih ljudi, pa naj gre za prijateljico, sestro ali celo hčer. Po drugi strani pa ima lahko tudi druga oseba občutek, da je ne razumemo in ne podpiramo. Vsakomur moramo pustiti, da se odloči sam, ne vmešavajmo se. To nezadovoljstvo bi se lahko še poglobilo, ko bo Luna naredila kvadrat s Soncem. A ne bi smeli z glavo skozi zid. Pomembni so rezultati in zadovoljstvo osebe, ne samo to, da se nekaj naredi samo zato, da se.

Šele zvečer se bo celotna situacija izboljšala, vendar se moramo vključiti v kakšno akcijo, ki nam bo vrnila pozitivno energijo. Počakajmo na ta trenutek in pred tem ne zapravljajmo energije za nepotrebne stvari. Mlada luna, ki se je zgodila 2. januarja na 12. stopinji Kozoroga, je povzročila aktiviranje te energije. A Mars je tu v vsej svoji veličini in zagotovo zmaguje šport, z njim pa tudi teniški igralec Novak Đoković, ki bo še posebej uspešen med 20. in 25. januarjem, 23. januarja pa bo napisal novo poglavje v svojem življenju.

Danes je nedelja, Sončev dan, pošljimo čim več svetlobe, čim več pozitivne energije in pozitivnih misli.