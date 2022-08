Astrologinja Lenka: Device, srečen rojstni dan!

Tik pred zoro ob 05:16:51 Sonce vstopi v znamenje Device in ostane do 23. septembra. Zapušča svoje znamenje leva, vodilnega, ognjevitega, predvsem ustvarjalnega, organizacijskega in polnega topline, volje in energije, in prehaja v zemeljsko, spremenljivo znamenje device. Tukaj je njegovo mesto, da vse iz prejšnjega meseca udejanji v delo, udejanji v telo. Devica je sama po sebi znamenje, ki je osredotočeno na delo, na čistočo, natančnost, a tudi veliko skromnost, ki jo loči od drugih. Devica je rojena, torej vsi tisti, ki imate v horoskopu »močno« devico, ste prišli na ta svet z namenom pomagati, služiti in biti v službi drugih. Zato so njihovi poklici največkrat določeni temu primerno, zato se znajdejo v zdravstvu, farmaciji, na vseh področjih, kjer je treba pomagati drugim. Ne samo, da so pri svojem delu natančni, ampak so tudi delavni, zelo spretni v vsakem ročnem delu. To so vsi tisti mojstri, ki z lastnimi rokami naredijo vse, kar jim oko vidi, tudi najbolj natančne in občutljive stvari. A kot vsako drugo znamenje, tudi to, kjer je Sonce zelo šibko postavljeno, se znajo pritoževati nad življenjem, kot da podzavestno sprašujejo, da jih nekaj boli, da so večno »bolni«. Kar je res, vendar dobimo, kar prizivamo.

Merkur, dispozitor Sonca in Marsa, je na stopinji Venere. Naj vas misli ne povlečejo v neke žalostne trenutke, v neke davne čase, o izgubljenih lepotah, ljubeznih, nečem, kar vam je v življenju veliko pomenilo.

Luna je danes nadaljevala svojo pot v znamenju raka, da se malo bolj čustveno stopi, da se loti dela po hiši, predvsem pa zdaj, ko je Sonce vstopilo v znamenje device, pospravi in ​​opravi generalna dela v stanovanju. Naredila bo dober vidik z vozlišči, kar ji bo dalo še več zagona, da bo marsikaj naredila z lahkoto. Sekstil z Uranom, kot bi ji hotel reči, halo, zamujaš že sto let, pohiti, zamenjaj odvečne predmete, opremo, vrzi čim prej iz stanovanja, pa tudi če bo treba, nekaj ljudi iz svojega življenje. Kajti vse, kar je gnilo, kar je svoje opravilo ali kar zavira v življenju in ne daje perspektive, pusti in pojdi naprej. Sprejmite nepričakovane nove spremembe in nove priložnosti. Uran ve povedati, vse gre prehitro, ni časa čakati.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju dvojčkov. Ve, kaj je najbolje začeti in kaj končati. Tu ga zanima vse, preveč je radoveden, da bi se dejansko dotaknil vsega, kar vidi. A ta zaletavost in početje več stvari naenkrat ga pripelje do situacije, ko ne ve, kaj je začel, kaj končal, kam je šel in še huje, kam je prišel. Njegova radovednost, spretnost, inteligenca in hitrost so fenomenalne, le če se nauči dokončati vse, kar je začel, in iskati mir v sebi, ne v spremembah in drugih.