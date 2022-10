Astrologinja Lenka: Danes zmorete vse, a uspelo ne bo vsem

Mesec gradi, dela, molči, vse mu je tukaj dobro, za pritoževanje ni mesta in časa, saj je v življenju treba nekaj ustvariti. Pri prehodu skozi znamenje Kozoroga sreča Urana iz znamenja, kjer se Luna najbolje počuti. Kakor koli se boš odločil, podpiral te bo, kjer si negotov, kjer misliš, da ne moreš. Danes zmoreš vse, kar načrtuješ, odpre se ti notranja moč in želja. In uspelo ti bo le, če te ni strah, če nisi v krču in dvomu, ali bo kaj uspelo. Nepričakovane in nenačrtovane poteze vam lahko polepšajo dan. Za nekatere je vse to morda nemogoče, a če se prepustite, uporabite malo svojega notranjega videnja, vedite, da je čisto vse mogoče.

Merkur je že tam, podpira dušo, pomaga vse urediti, pa naj bo v domu, s sostanovalci, vseeno je, če je dogovor dosežen. Merkur je direkten, vendar je še vedno na svojem mestu, na svoji stopinji obračanja, kjer globoko razmišlja, kaj mora storiti, in tega je veliko. Še vedno je v fazi, ko nam ni vse jasno, ko se nismo dokončno odločili. A svojo pot bo kmalu pospešil, vendar je še vedno v njegovi senci, dokler se ne vrne na mesto, od koder je šel retrogradno, to je 17. oktober. Zato če vam nekaj ni pomembno, da bi kupili ali začeli nekaj novega, pustite do takrat, če ne morete čakati, potem bodite zelo previdni pri vseh podrobnostih in vseh podpisih in pogodbah.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, on pa poskuša delati in načrtovati, kako doseči čim večji cilj, ki jo bo dvignil na višjo raven v sami družbi. Ker je tukaj zanjo pomemben status, položaj, ki jo bo dvignil na višjo raven in ki samodejno izpolnjuje in zadovoljuje samo dušo.