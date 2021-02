Astrologinja Lenka: Danes vsa svoja dejanja zmanjšujemo na miren način

Astro karta FOTO: Lenka Stanić

Danes je Luna stopila v svobodnega in neodvisnega Vodnarja. Obstaja svoja, spontana, iskrena, drugačna, rabi več prostora za globlje dihanje. Počasi pripravlja svoj zaključek pred Mlajem. Toda tisto, kar prvič sreča, je njen dispozitor Saturn, ki se zdi, da jo sprašuje, kje se torej tako mudi, kdo ti je dal pravico, da se sama odločiš o svoji Duši, kam greš in s kom?Koliko jo bo utišalo ali vsaj vrnilo k izvoru, k preteklosti, jo držalo in ji dalo lekcijo za nekaj, kar ni v skladu z družbenimi pravili in normami. Bo to obudilo spomine na nekaj trpljenja iz otroštva njene mladosti, da bi jo oživilo in jo za trenutek vrnilo v to obdobje? Ali se bo spomnila nekaterih stvari, ki jih je mama prepovedala, in ji tako odvzela svobodo, ki jo čuti še danes, ko se mora nekje čustveno pokazati in zaradi česar se umakne pred čustvenimi odločitvami, ko se mora boriti za odejo.Vendar jo Kiron, s katerim je v sekstilu, podpira, ji daje možnost samozdravljenja, ker je priložnost, da opusti vse stare in sprejme nove vzorce in nove spremembe.Toda Luna počasi vstopa v kvadrat z Uranom in tukaj je njen dispozitor ki ji ponuja spremembe, kakršne koli že so, samo da skoči iz vsakdanjega življenja. Ali ji bo uspelo doseči tisti stres in šok, ki ga sliši, ali bo res lahko stoično zdržala ali pa bo dobila živčni zlom. Najbolje je sprejeti vse spremembe, vnaprej se pripraviti na vse, kar nas čaka, kajti le tako lahko v Duši ostanemo mirni.Popoldne, ko Luna doseže svojo Venero, ji bo razložila, da je trenutek življenja tukaj in zdaj, brez navezanosti na karkoli in kogar koli. Bolj ko ste svobodni in to svobodo dopuščate drugim, bolj boste lahko živeli najboljšo različico sebe. Naj bo to sprehod v naravi, naj bo nakup prek interneta, nekaj posebnega, drugačnega, vašega. In to zadovoljuje Dušo in jo za trenutek osreči. In tako zaneseni v svoj svet, ignorirajoč druge, se počasi znajdejo v družbi Jupitra, ki že ima svoje ideje ne le za danes, ampak tudi za jutri in pojutrišnjem.Zdi se, da jim ta občutek resnice, občutek pripadnosti drugačnemu doživljanju vsega, kar jih obdaja, daje noto sproščenosti in hkrati stvarstvo, ki bi bilo dobro za samo družbo.Z enim takim blaženim občutkom potonemo v svoje sanje.Danes vsa svoja dejanja zmanjšujemo na miren način, morda ne zato, da bi se preveč pogovarjali, ampak da bi v najkrajšem možnem času iz velike tišine uresničili vse svoje načrte.