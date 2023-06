Astrologinja Lenka: Danes težek in depresiven dan

Luna se počasi pomika proti pojemajoči fazi in se približuje Uranovemu objemu. Kakšna kombinacija vode in elektrike! Kdo bo tukaj preživel in kdo bo iz te zveze izvlekel najboljšo različico sebe ali neke svoje ideje. To je vsekakor stresen in napet vidik. Povzroča nervozo, duša se trese in trepeta, ni miru, vse vodi človeka v norost. In tako hitro pride do nesoglasij in žalitev. Za pravilno odločitev je treba počakati, da se vse skupaj umiri.

Ob izstopu iz tega aspekta preide Luna v sekstil z Neptunom in on je tisti, ki človeka vedno pomiri in pripelje v mirnejšo situacijo. Da, ponuja več načinov za umiritev in sprostitev, od človeka je odvisno, kateri model bo sprejel. Nekateri bodo šli v posteljo, nekateri bodo meditirali, nekateri pa se bodo sprostili ob pijači ali kakšni drugi snovi. In si tako olajšali stresen dan. In na tej poti se pripravite na drugo zahtevno situacijo.

Danes pa obstaja veliko pomembnejši aspekt med Merkurjem v Dvojčkih in Saturnom v Ribah. To je zelo težka in depresivna situacija. Človek se boji vsakega načrta, vsakega dejanja, ki ga je treba narediti. Počuti se nemočno, čuti, da ni vreden tega, čuti, da je danes nemogoče narediti karkoli. Blokira jo že sama misel na potovanje, na začetek dela, na vse, kar ji povzroča velik strah in še večjo skrb. Pa ne samo zase, skrb je za vse tiste, ki so tej osebi blizu, po nepotrebnem se obremenjuje z vsemi temnimi mislimi. In bolj ko je človek utrujen, bolj se počuti nemočnega. Vse gre počasi in se ne da premakniti. Pusti, ne tlači vsega na silo, kar ti ni bilo namenjeno. Ne sili in pusti, če ne bo danes, bo kak drug dan. Sprostite se, odpočijte, naspite, šele kasneje boste ugotovili, da je bila ta odločitev najučinkovitejša.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v znamenju bika, razmišlja o najboljši hrani, razmišlja o delu in na tem področju dobiti čim več, saj tukaj ni omejitev. Počasi prehaja v sekstil s Saturnom iz znamenja rib, zato ljudem, ki so že povezani z njim, z globokimi vpogledi in vero vanj, prinaša idealno uresničitev vsega.