Astrologinja Lenka: Danes si privoščite nekaj lepega

Medtem ko se Luna skuša osredotočiti na to, kako popraviti vse medčloveške odnose, kako vse spraviti v ravnovesje, je prepuščena sama sebi. Čeprav jo dispozitor sili, da se vpraša, ali vse deluje pravilno, so pomembnejše druge stvari. Zvečer se bo spotaknila ob Plutona in se bo poskušala izvleči iz nekaterih zagat. Zdi se, da ga potrebuje prav zdaj, ko se preide v znamenje Škorpijona. Namesto da bi šla mimo tiho in neopaženo, ji Venera ne pusti in godrnja in tukaj se zlomi.

Mars, planet akcije, energije, poguma in spolnosti danes ob 13.53 prehaja v znamenje Kozoroga. Tu bo ostal do 6. marca, vmes pa bo z Venero nekajkrat zaplesal, tako ali drugače. Mars v Kozorogu je planet, ki ima svoj cilj, ki stremi k doseganju maksimuma v življenju. Tu je zelo discipliniran, delaven in vztrajen. Nikamor se mu ne mudi, zavestno gradi počasi. Naklonjen mu je tudi čas. Je tisti mali otrok, ki ve, kaj bo, ko bo velik. Tukaj je zelo odgovoren, umirjen in zmožen zrelih, uspešnih dejanj. Bolj ko je človek osredotočen na eno stvari, bolj ko je v tišini, prej bo dobil vse, kar je načrtoval. Gre za željo in vztrajnost, vse je načrtovano – od tega, kdaj začeti, do tega, kdaj bo zastavljeni cilj uresničen. Vidiš ga kot starejšega gospoda, ki ima še pri 90 letih moč in redno hodi v hribe. Kajti osvajanje vrhov in vseh višin je njegova domena.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in ta je v znamenju Tehtnice. Poskuša vse uskladiti, zgladiti, da bi na zunaj bilo videti vse prav. Ali je za dušo res vse tako, kot bi moralo, morda ni pomembno. A zato zna Luna uživati ​​v vseh lepotah, se družiti s prijatelji ob pitju kave, hoditi od enega butika do drugega, na koncu pa se ustavi v slaščičarni z najslajšimi piškoti. Če je to samo enkrat na mesec in zmerno, nič hudega ...