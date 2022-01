Astrologinja Lenka: Danes se sklepajo večna prijateljstva

Dan začnemo z Luno, ki končuje svoj hod v Škorpijonu v povezavi z južnim vozlom. Česa se duša spominja, kaj je tisto, kar jo straši, kaj je tisto, kar jo spominja na neko zelo težko preteklost? Z južnim vozlom je čas, da odpustimo, pustimo in gremo naprej. Kajti že okoli 9. ure se Luna premakne v najsrečnejše in najbolj optimistično znamenje Strelca in tako se ozračje in naši občutki spremenijo. Imeli bomo nekoliko večjo željo, da v vsem malce pretiravamo, da kupujemo in trošimo, da si v mislih privoščimo vsaj nekoliko večje stvari, kot nam v resnici omogoča naš bančni račun. Kajti Jupitru v kvadratu z Luno nič ne zadostuje. Ko Luna naredi sekstil s Soncem, so to lepi načrti za vse. Takrat se uskladita duša in želja in lahko načrtujemo. Imamo podporo na mnogih področjih in tudi podporo veliko vplivnejših ljudi, za katere morda niti ne vemo, da nam želijo pomagati. Ker tu je Sonce v Vodnarju obrnjeno k drugim, daje, pomaga. Ta vodnarjeva nesebičnost ustvarja najboljše prijatelje, ki jih lahko imamo za vse življenje.

Retrogradna Venera se je že ustavila, dosegla je konec, dno, jedro svoje globine. Samo še nekaj dni, da se poveže sama s seboj, da še malo razmisli, kaj spremeniti. Vsekakor se premika naprej ter tako spreminja svoje številne podzavestne vrednote, za katere si ne bi mislili, da se lahko tako hitro spremenijo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v znamenju Rib. Veselo gre naprej, nekatere stvari poveča, razširi, pa če nam je to všeč ali pa tudi ne. A eno je gotovo, to je naša vizija, naš navdih, naša vera v nekaj boljšega, v nekaj, kar lahko uresničimo. Kajti le tisto, kar si resnično želimo in za kar imamo v življenju povsem jasen cilj, lahko uresničimo. Najpomembneje pa je, da nas drži, podpira, ko smo na tleh. Da nas dvigne in potegne iz najbolj brezizhodne in težke situacije. To je naš angel varuh.