Astrologinja Lenka: danes se prižigajo stare ljubezni, a morda nam bo žal

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje leva, kjer je potreba po vsem, kar je največje, najboljše, najdražje in najuglednejše. A kmalu naleti na kvadrat z retrogradnim Merkurjem v znamenju bika. In to bo hitro privedlo do malo težje situacije. Merkur želi porabiti vse, kar že obstaja, kar že ima, medtem ko Luna želi nekaj novega, nekaj dražjega, nekaj boljšega. Retrogradni Merkur želi, da se vse, kar je nedokončano, kar je že nekje pozabljeno, zdaj nadzoruje in po možnosti obnovi. In Luna bi rada vse, kar je popolnoma novo, kar ima ceno, ima sloves ... In tako zelo hitro pride do nerazumevanja, kritik, nejasnosti, kar ustvarjajo nelagodje v sami komunikaciji. In če privoli v vse, kar je pod tem nivojem, to ni ona, ne spoštuje sebe in svojih čustev. Ali je potem v teh okoliščinah lahko srečna, lahko ustvarja iz srca?

Ko že misli, da si je opomogla in se vrnila tja, kjer ji je mesto, spet steče v kvadrat, a zdaj z Uranom. Čakajo jo stres, šok, premik iz udobnega položaja. A tu je pomembno tudi, koliko si ona res želi sprememb, koliko je pripravljena sprejeti določene spremembe? Včasih je dobro razumeti tudi drugo plat, se prilagoditi nekaterim spremembam, nobena trma, še manj pa kljubovanje, ne vodita v nič dobrega. To vodi v večjo nervozo, ki je ta duša sploh ne potrebuje.

Danes je petek, Venerin dan, ki je v najbolj zgovornem, radovednem in mladostnem znamenju dvojčkov. Je vesela, nabira znanje, informacije, sklepa prijateljstva in niti v enem trenutku ji ni dolgčas. Ob sebi ima Sonce, retrogradni Merkur in Uran. Vsa ta mešanica izziva vsakogar na svoj način in glede na njegove potrebe. Uran ji ne da miru, da bi bila na enem mestu, da je z eno osebo, ampak se mora čim več gibati, osvajati nove stvari. Išče pa tudi veliko svobodo, brez omejitev. Z Merkurjem sta v medsebojnem sprejemanju, zamenjala sta mesti in tam se nekako najde rešitev. A Merkur je retrograden, kar jo lahko pripelje do kakšne obnove starih ljubezni, kar bo kasneje gotovo obžalovala. Vrne jo na stare kraje, kjer je že bila in kar ji čez nekaj časa ne bo všeč. Venera si zdaj želi, da bi se imela lepo, da bi uživala v vsem in da bi bila srečna.