Astrologinja Lenka: Danes se povežite sami s seboj

Luna se bliža koncu znamenja Device ravno na stopnji Venerinega padca. V tem času bi lahko neiskrena ljubezen in preračunljivost vodili v veliko razočaranje. Kvadrat s soncem nam sporoča, da je želje, dom, občutke in poslovni uspeh mogoče uskladiti. V tem času gre za različne poglede pri vzpostavljanju družinskih odnosov. Ne zaletavajte se, raje počakajte, da ura mine, saj se bo Luna hitro vzpostavila v svoj položaj.



Vse doživljamo v nekem krču, strahu, omejenih čustvih. Številne stvari se bodo lahko obrnile na bolje, če boste pripravljeni vse te podzavestne občutke tudi sami pripravljeni obrniti na bolje, ko boste uvideli, da lahko iz nečesa črpate in se naučite v življenju nove lekcije.



Okoli 11. ure se je Luna spremenila v znak Tehtnice, znak, kjer so vsi odnosi prednostni, najsi bodo to partnerski, poslovni, starševski ... Poudarek je na tem, kako jih vzpostavimo v odnosu do drugih ljudi. Ali imamo lep pristop, prijeten, ali vstopamo v zvezo z vpitjem in prepiranjem. Dispozitor Lune je Venera v raku, zato je tudi sprejem, kjer se zelo dobro podpirata pri odločanju o vseh odnosih.



Ne samo, da se vse vrti okoli čustvenih odnosov, je tudi poudarek na vseh lepih stvareh, ki nas obkrožajo. Tako je zdaj trenutek, ko si lahko kupimo lep kos oblačila, ko si lahko privoščimo nekaj ogledov, povezanih z lepoto, umetnostjo, galerijo.



Med 17. in 19. uro bo Luna naredila sekstil z Marsom, večjo privlačnost, strast med partnerjema in zelo lep dogovor za izvedbo številnih akcij. Telesna aktivnost je povečana na vseh področjih, zato je dobro, da vso to energijo porabimo na najboljši možen način.



Danes je petek, Venerin dan, in kaj je Venera, razen ljubezni, ki jo nosimo v sebi, ki jo razvijamo, dajemo, pa tudi prejemamo? Koliko bomo imeli in bili z vsem tem zadovoljni, je odvisno izključno od nas samih, in ne od naših partnerjev, ne od drugih ljudi, ki jih imamo okrog sebe, kajti vse je v nas. In vso tisto ljubezen, ki jo širimo, izključno vežemo sami.



Povežite se torej danes s seboj, bodite pozitivni in zadovoljni in vsi okoli vas bodo še boljši.



