Astrologinja Lenka: Danes se postite in bodite v tišini

Danes je dan posvečen mladi Luni, ki se bo začela ob 18.33 na 12. stopinji v znamenju Rib. Luna bo v 12. znamenju in 12. hiši, kjer smo še vedno polni skrivnosti. Mlaj zahteva, da se najprej poglobimo vase, da globoko verjamemo vase, saj lahko le tako pridemo do prave resnice. Zahteva tišino, mir, meditacijo ... Vse, kar želimo narediti, naredimo v popolnem miru s seboj. To so velike globine morja, oceani, naše globine čustev, da izvlečemo stvari, jih razsvetlimo in očistimo. Merkur je na stopinji padca, kar pomeni, da lahko vsaka izgovorjena beseda prinaša napačne odločitve.

Mlaj je v konjunkciji z Jupitrom, ki podpira, ščiti in daje vizije za vse, kar si želite. In tu si lahko zaželite veliko stvari, saj Jupiter nima meja. Vsaka stvar zahteva dobro vizijo in še globljo potopitev vase. Sama mlada Luna je v natančnem sekstilu z Uranom, ki pravi, da lahko delamo stvari pogumno in svobodno, da smo na pravem mestu in ob pravem času. Verjemite vase, da zmorete vse in brez strahu naprej. Merkur, ki je prišel v konjunkcijo s Saturnom v znamenju Vodnarja, išče trdno, močno besedo, zahteva, da se vse povedano uresniči. Gre za močne besede in obveznosti, ki puščajo pečat v življenju in družbi.

A vedno je nekaj na drugi strani, kar utegne pokvariti vso lepoto, torej konjunkcija dveh največjih 'zlobcev', Marsa in Plutona, ki sta skoraj na višini Marsa, kjer je njegova moč, energija, strast, poželenje, moč, boj na najvišji stopnji. Tu ga podpira atomska energija Plutona, ki mora eksplodirati in uničevati. Intenzivnost je premočna, težko jo je ustaviti. Soočanje s takšno energijo pri človeku, ki ne more nadzorovati svoje energije, vodi v močan izbruh jeze, ljubosumja, maščevanja ... Treba je veliko treznosti, tišine in miru.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in ta je v konjunkciji s Saturnom, čigar beseda ima veliko težo, je beseda, ki se spoštuje. Danes poskušajte biti brez močne hrane ali še boljše, na postu, z veliko količino vode – in v veliki tišini.