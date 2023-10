Astrologinja Lenka: Danes se pazite pretiravanja in kopičenja

Luna je v znamenju Device, ki ustvarja vzdušje, da je treba razčistiti in počistiti z malenkostmi, ki še niso pospravljene. Vztraja, da je delo treba dokončati. Počasi se pripravlja na sončni mrk, zato jo pospravljanje še toliko bolj žene naprej.

Luna bo naredila trigon z Rx Uranom iz znamenja Bika, ki jo poziva k pretiravanju in kopičenju, čeprav sama bolj ceni minimalizem in čistočo.

Danes je Mars, planet akcije, energije in strasti, ki je na 29. stopinji Tehtnice. Počasi zapušča znamenje, ki ga povezujemo z odnosi. A 29. stopinja ni primerna za vzpostavljanje poglobljenih čustvenih odnosov in še manj je primeren dan za poroke. V tej stopnji lahko marsikdo marsovsko energijo zasuka v povsem nekaj drugega, v laganje, zasvojenost, nepristnost in nagajanje drugi osebi.

Tu je tudi Pluton, ki se bo danes obrnil v svojo direktno smer, prihodnje leto pa se bo vrnil le še enkrat in samo pozdravil znamenje kozoroga. Gre za zadnje trzaje njegovega globokega, nezavednega in brutalnega zasuka v tem znamenju. Spreminja vse od čustev, stvari do ljudi. To bodo občutili vsi tisti, ki imajo pomembno točko ali planet od 27 do 30 stopinje v svojem znamenju.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju tehtnice. Ne glede na to, koliko se trudi speljati pogovore in dogovore v čim bolj harmoničen odnos, je malo možnosti, da mu to tudi uspe. Je v kvinkunksu z Rx Jupitrom iz Bika. Ta vidik, ki daje vtis, da drug drugega ne vidita, ne slišita in ne čutita, lahko popravite le, če govorite resnico, ste odkriti in neposredni. V življenju nasploh velja, da kolikor si iskren do sebe in si v sebi močan, da te ničesar ni strah, toliko gre vse v smeri, ki si jo želiš.