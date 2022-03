Astrologinja Lenka: Danes se ne spuščajte v prepire, raje molčite in pobegnite

Luna je od sinoči v znamenju Leva, kjer čuti, da je nekako vse ustvarjeno zanjo in da zmore vse, toda že od jutra bo vse, kar želi doseči, zadržano ali pa jo bo poskušalo onemogočiti. Nasprotovanje Marsu ji ne dopušča, da bi delala vse, kar hoče. To je vidik, ki vodi v prenagljeno reakcijo, dokazovanje, kdo ima prav, ali preprosto v velike prepire. Duša bo zelo prizadeta. Ostrih predmetov se je treba izogibati, saj v tej jezi hitro pride do poškodb. Najbolje je zato, da ne vztrajate pri nečem za vsako ceno, četudi se boste počutili močne. Ves dan bo napet. Jutro je le namigovalo, če ga lahko začneš mirno, boš imel tak dan, sicer bo veliko nezadovoljstvo. Med 10. in 12. uro, ko pride v opozicijo z Venero, bodo sledili še večje nezadovoljstvo, prikrajšanost, nespoštovanje. Zaradi tega lahko hitro pride do prepirov in žalitev s sestro, prijateljico ali celo kakšnega prepira zaradi moškega. Torej tudi če se odločite, da boste v tistem trenutku zadovoljili dušo, ali pa občutek praznine nadomestili z nakupom, vedite, da je to samo zapravljanje denarja in da ne bo uporabno.

Medtem poskusite najti nekaj, kar vas osrečuje, pomirja, kajti okoli 19. ure je Luna v kvadratu z Uranom. To pomeni stres in toliko kaosa, da boste potrebovali nekaj dni, da se boste pobrali. Zgodilo se bo nenadoma, nepričakovano, nenačrtovano, udarilo bo kot grom z jasnega neba. Če cenite in ljubite svoje telo, svojo dušo, skrbite zase ves dan. Ne izpostavljajte se, ničesar ne začnite, ali ko vidite, da gre slabo, utihnite in pobegnite. V iskanju pravice, kdo ima prav in kdo ne, je kot bi se odločali, ali boste imeli srčni infarkt ali možgansko kap. Raje se umaknite v svoj kot in naredite kaj za svoje zdravje.

Danes je ponedeljek in Luna je v stresni, nemirni, napeti situaciji, kjer duša vse to občuti in doživlja bolj dramatično in pretirano kot običajno. Naj bo torej to vaš dan, da boste sami s seboj ob kakšnem ustvarjalnem delu, ki vas bo pomirilo in počakalo, da dan mine brez posledic.