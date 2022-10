Astrologinja Lenka: Danes se nam lahko izpolni veliko želja

Luna je v znamenju Dvojčkov, vzdušje je naklonjeno temu, da vse poteka gladko, brez velikih skrbi in obremenitev. Veselje, ki ga to znamenje prebuja v nas, ne pomeni, da smo neodgovorni ali nezreli, ampak nam pokaže, da je vse mogoče ustvariti z veseljem, radostjo in nasmehom.

Današnja konjunkcija med Venero in Saturnom nam pripravlja lep dan in izpolni se nam lahko veliko čustvenih želja. To je vidik varnosti, trajnosti, ki na začetku obljublja, da bo zveza oziroma zakon lahko trajal. Lahko z nekom, ki ga poznate že dolgo, s katerim ste že dolgo v zvezi in ste se zdaj odločili, da jo okronate s poroko. Lahko se poglobite v odnos z osebo iz vaše preteklosti, saj je zdaj ponovno priložnost za morda večjo stabilnost. To je tudi pravi čas obnovitev starega prijateljstva, ki zdaj prerašča v ljubezensko razmerje, saj se vam zdi, da je ta oseba tista, ob kateri se počutite najbolj varne in zrele. Tudi nekdo, ki je mislil, da ne bo nikoli stopil na tisti nori kamen, se zdaj zagotovo odloča.

In samo Sonce je na Saturnovi višinski stopinji, kar daje možnost, da je partner nekdo, ki ima svoj status v družbi, svoj položaj, svoje ime, nekdo, ki je znan in uspešen v nečem.

To ni samo ljubezen do drugega, v življenju je veliko drugih ljubezni. Ljubezen do dela, mode, živali, narave. To je tudi položaj, ko se lahko najbolje kreativno izrazite in pokažete veliko lepega na ravni notranje arhitekture, dekoracije doma, notranje opreme. Imate željo odpreti salon z lepimi stvarmi, modni butik ali preprosto narediti sami in ustvariti najlepše modele? Kakor koli že, danes je res čudovit dan za izpolnitev mnogih vaših želja, ki ste jih že dolgo načrtovali in si jih želeli.

Danes je petek, Venerin dan, in ona je v znamenju svojega sedeža, v znamenju Tehtnice, v znamenju, kjer lahko da največ od sebe vsemu lepemu, da naredi najmodernejšo modo, najmodernejša oblačila, za ustvarjanje najbolj elegantno oblečenih žensk. Z vsemi okoli sebe zna ustvariti najbolj harmoničen odnos. Ustvariti lepoto, ki jo čutimo samo z njeno prisotnostjo.