Astrologinja Lenka: Danes se lahko zaljubite kot še nikoli

Luna počasi potuje skozi drugo dekado znamenja strelca in nam tako prinaša prijetno in vedro vzdušje. Pri nas je vse mogoče, vse gre z lahkoto, vse je neobremenjeno, prisotna je doza optimizma in vere, ki nas spremlja ves dan.

Zagotovo pa včerajšnja božanska konjunkcija in objem Venere z Neptunom še traja. Oba planeta sta v svojih visokih dostojanstvih, eden v najvišji eksaltaciji, drugi v svoji hiši. Kako velika intuicija, velika vizija, velika vera v vse, kar je nematerialno, ne zahteva ničesar konkretnega, ampak daje velika krila za polet. Vidik, ki daje največ zmagovalne moči v ljubezni, zaželenost nasprotnega spola, ki ponuja največjo lepoto v življenju med dvema osebama, kjer je potrebna le njuna prisotnost in njun obstoj. Tukaj ni omejitev, kako velika je moč ljubezni, koliko jo je treba izraziti samo zato, ker vanjo verjamemo. To je tudi največja ljubezen, ljubezen, ki je dobesedna, ki ne potrebuje dokazovanja, nadzora, obsedenosti, nezaupanja. Tukaj se verjame in to je prava resnica, z najmanj miselnega sklepanja in razmišljanja.

To je tudi vidik, ki daje veliko ustvarjalno moč, velike talente na katerem koli področju. Izražanje skozi največje umetnine, slikarstvo, ples, glasbo, vse, kar lahko posreduje najgloblji od Boga dani talent.

Za mnoge bo ta dan odlična priložnost, da srečajo in spoznajo svojo sorodno dušo, da se zaljubijo kot še nikoli. A pozor, to je samo za »izbrance«, ki resnično in resnično znajo ljubiti, to isto ljubezen dajati in sprejemati. Sicer lahko ta aspekt pripelje do največjih višin, največjega zanosa, največje predaje, a če se človek ni pripravljen na tak način razdajati, bo zelo hitro doživel največje razočaranje. In to ne bo le bolelo, raztrgalo bo dušo, srce, in kar je najpomembneje, človek bo sam sebe krivil, ker si je dovolil kaj takega. In potem sledi neptunska različica alkohola, prepovedanih mamil, depresije, razočaranja ...

Kajti Luna bo v večernih urah preizpraševala ravno ta čustva, kako čista so, kako resnična so in koliko si zaslužijo ostati v tej zmanjšani racionalni ravni, torej prepustiti se drug drugemu. Podprl bo vsakega človeka, če verjame vase in če je resničen do sebe, drugim prinaša prevare, izdaje, razočaranja, zapuščenosti, ločitve ... In na koncu, ali je on-ona kriva-a, da to obljublja-a , ne, to je tvoja globoka notranja potreba po takem trpljenju.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa skrbi za komunikacijo, glas, besede, ki jih govorimo in usmerjamo drugim. In zdaj v Vodnarju naj se obrača na vsakogar z najlepšimi, nepričakovanimi in presenetljivo lepimi idejami in še lepšimi besedami.