Astrologinja Lenka: Danes se lahko uresniči vse

Luna v Tehtnici je v čudovitem aspektu s Soncem in Saturnom v Vodnarju. Z lahkoto lahko dosežete vse, kar si ta trenutek želite. Luno v tehtnici zanima vse, kar je lepo, vse, kar je umetnost in ustvarjalnost. In zdaj so želje in volja popolnoma usklajene in vsa poslovna vprašanja, povezana z vsem lepotnim, se lahko uresničijo. A hkrati mora biti vse to bolj sodobno, moderno, morda mora tudi v nekaterih detajlih odstopati od običajnega. In vse, kar je povezano s Saturnom, že na začetku daje možnost, da vse začeto traja. Tudi pomoč nekaterih prijateljev.

Zvečer bo v kvadratu s Plutonom in tukaj je meja za prečiščevanje vsega, kar ni dobro. Tako vam ni treba dvomiti, ali je bila to prava odločitev ali ne. Strahovi vedno zamrznejo tako, da človek ne more naprej s svojimi načrti. Ne bodite pozorni na to in ne prikličite negativne energije, ker lahko to postane resničnost.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

In danes se je Merkur, ki je od decembra v znamenju kozoroga, končno preselil v svoje svobodno, neodvisno in humano znamenje vodnarja, kjer bo ostal do 3. marca. Če mu je uspelo razčistiti vse stare stvari, vse iz preteklosti, vse, kar je bilo družinsko in tradicionalno povezano z nečim, zdaj lahko zlahka preide na nove stvari. Ker so pri Vodnarju njegove misli, mišljenje in um pred časom, pred vsemi. On vidi in čuti to prihajajočo prihodnost in ve, da se bo zgodila. Povezan je z višjimi stanji zavesti, ki tečejo skozenj. Velikokrat je lahko napačno razumljen s strani vseh ljudi okoli sebe, vendar ga to ne ovira, da bi šel naprej, izumljal in imel nove ideje za vse napredne stvari, za vso tehniko in tehnologijo. Tu je um iznajdljiv, a tudi tako nepotrpežljiv, saj hoče, da je vse narejeno včeraj, ne danes in nikakor jutri. Ta hitrost se odraža na živčnem sistemu in običajno ljudje, ki ne najdejo svojega filtra v sproščanju te energije, doživijo živčne zlome. In najboljše zdravilo je delati tisto, kar ljubiš in kar je povezano s tem planetom, a za mnoge je to lahko astrologija.

Danes je sobota, Saturnov dan, in on je v aplikacijski konjunkciji s Soncem. To utegne na dan pritegniti še en iz neznanega razloga zamolčani družinski dogodek. Poleg tega pa k temu pripomore tudi Vodnar sam, ki utira pot vsemu novemu, naprednemu in povezanemu z največjo resnico.