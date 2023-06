Astrologinja Lenka: sanes se brzdajte, sicer se ne bo dobro končalo

V trenutku zore je Luna v znamenju leva in v natančnem kvadratu z vozli. Občutek notranjega nezadovoljstva, občutek napetosti, negotovosti. In namesto da bi se malo umirila, naredi drugi kvadrat z Jupitrom iz znamenja bika, kar prinaša malo več pretiravanja v marsičem, predvsem v financah. Kajti Jupiter v Biku je tisti, ki bi si rad privoščil marsikaj, Luna v Levu pa ima najraje najdražjo i in modno garderobo – blagovne znamke. Zato se ustavite, če kaj ne potrebujete nujno, saj včasih pogled pritegne tisto, kar se kasneje izkaže za nepotrebno ali ni vredno denarja.

Danes ob 16.58 Sonce preide v znamenje raka. To je tako imenovani ingres ali preprosto označevanje začetka poletnega obdobja in najdaljšega dneva.

To je prerez sredine leta, ko je Sonce prehitro letelo od zimskega do poletnega solsticija, vsaj tako se nam zdi. Kot v vsakem znamenju, tudi tukaj Sonce prinaša določene potrebe, ki jih znamenje samo želi. Natančneje, prioriteta tega znamenja je osredotočenost na dom in družino, da ne govorimo o čustvih in občutkih, ki se tukaj izražajo. Zanje je družina vedno na prvem mestu, ali jim bo uspelo biti povsod, pa je odvisno od samega položaja Sonca v horoskopu. A zato je treba dati čim več nežnosti, topline, bližine in seveda negovati in vzdrževati to vzdušje. To je tudi položaj za zasebni posel, ustanovitev lastnega podjetja in delo od doma ali ob vašem domu.

Danes je sreda, Merkurjev dan, ki je v svojem znamenju, znamenju dvojčkov, brez dispozitorja, zato je tam močan, tako vsestranski v vseh stvareh in komunikacijah, pa tudi v zbiranju vseh dogovorov in soglasij. Je v sekstilu z Marsom iz znamenja leva, kar ga še dodatno pospeši in mu daje še več energije, zagona in motivacije za čim več pogovorov, poslov, ročnih del in vsega, česar se ta Merkur dotakne. In tu lahko počne marsikaj hkrati, saj hiter ni samo njegov jezik, ampak tudi roke.