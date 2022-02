Astrologinja Lenka: Danes pomagajte tistim, ki nimajo

Luna je blizu konca v znamenju Tehtnice, kjer se pred izstopom še sreča s Plutonom, svojimi sencami, potlačenimi strahovi, z bolečinami, s svojimi težkimi čustvi. Vse tisto, kar smo dlje časa zatirali iz velikega strahu, da bi kaj ali koga izgubili, in tisti občutek, ki je ostal globoko v nas, zdaj prihaja na plan skozi neprijeten pritisk v duši. Kaj je tisto, zaradi česar se počutimo tako neprijetno? Morda je zdaj čas, da to spoznamo, sprejmemo, da naredimo novo pot v duši za boljši jutri. Sicer pa bo duši še težje, ko Luna okoli 10. ure preide v znamenje Škorpijona, kjer so še globlji spomini in še globlje travme.

Toda v vsaki težki situaciji je kanček upanja, zato Luna ujame svetlobo Sonca, ki razsvetli njene globine, ki daje upanje, da se bo rešila iz vseh temačnih lukenj, ki so tako strašljive. S tem ne bo samo prečiščena in uravnotežena duša, ampak se bo celotno telo počutilo veliko bolje in bolj zdravo. Vse telesne bolezni izhajajo iz psihe in čustvenega nezadovoljstva. Kar je najpomembneje, ne obtožujte drugih in ne izkazujte jeze ter besa proti drugim. Ker je vse vaše in samo vaše. Proces čiščenja morate začeti sami, sicer boste ostali zataknjeni v čustvovanju, sovraštvu, maščevanju, ljubosumju, moledovanju, prepričanju, da so vsi drugi krivi za vašo nesrečo. Takrat ni izhoda, takrat ste ujeti v začarani krog.

To je tudi trenutek, ko lahko v partnerstvu razvozlate marsikaj nejasnega, stvari, za katere ste mislili, da jih drugi ne bodo razumeli. Čas je, da zberete pogum in se o vsem odkrito ter iskreno pogovorite. Razumeli boste, kako zelo vas druga oseba razume in vam pomaga pri izhodu iz te zapletene situacije. Sonce je tu, da osvetli vse te največje skrivnosti, skrite travme in težave, ki jih ta mesec nosimo v duši.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in to je dan, ko bi morali dati največ od sebe. Kupiti, plačati, pomagati drugim, dati tistim, ki nimajo. Najlepše pa je dajati ljubezen, toplino, nežnost, razumeti druge, jih objeti in pustiti, da začutijo tisto veselje in toplino, ki ju nosite v sebi vsak dan.