Astrologinja Lenka: Danes polna luna v vodnarju

Hitro smo odhiteli v nov mesec in danes ob svitu je Luna v objemu Plutona. Ta kombinacija ni nikoli dobra, ne za Luno in ne za Dušo, ker je obsedena s strahovi, izgubami, žalostjo in velikokrat človeka vrne v situacijo, ko reagira zelo selektivno in zelo temačno. Da bi se človek obranil tega, kar doživlja, je sposoben napasti drugo osebo.

Okrog 6. ure Luna preide v znamenje Vodnarja, kjer je ozračje popolnoma drugačno in kjer Duša sama potrebuje veliko svobode na eni strani, na drugi pa povezanost v različnih skupinah.

Luna je počasi dosega svojo polnost. Nocoj ob 20:31 bo vzšla polna luna na 9. stopinji znamenja vodnarja. Vodnar je znamenje, ki stremi k večji svobodi, neodvisnosti, da je popolnoma nenavezan. Le tako lahko deluje po najboljših močeh in daje vse od sebe. Ko je Luna polna, se nekatere stvari, ki so se nabirale prejšnji mesec, končajo. Česa se je treba osvoboditi? Vezi, ki človeka dušijo in mu dajejo občutek, da nima dovolj zraka. To je priložnost, da se znebite vsega, kar vas tišči in veže.

Morda potrebuje nekaj novih idej za nekaj popolnoma novega, nepričakovanega in nenavadnega. Tudi če pride do ločitve dveh ljudi, za katero smo mislili, da se ne bo nikoli zgodila, to je šok, ki nam ga daje to znamenje.

Vodnar je tudi družabno znamenje, zato se lahko že sedaj pojavi želja po večjih zbiranjih in druženjih. In ne pozabimo, da je to največje humanitarno znamenje, ki rad pomaga in daje, še posebej tistim, ki so iz nekega razloga za kaj prikrajšani. In dispozitor Lune, Saturn, ki je retrograden in je v znamenju rib, jo vodi v globine, vodi jo v tišine, počasi in čustveno, za razliko od Vodnarja, ki ni čustven, je hiter in stresen.

Merkur iz znamenja device je v opoziciji s Saturnom iz znamenja rib, kar pa ne pomeni, da vas lahko odvrne ali blokira pri nekaterih svojih načrtih. Ignorirajte to, sprejmite vso odgovornost in sledite svojim idejam.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju device in v lepem aspektu z Jupitrom v znamenju bika. To je večja osredotočenost in trdo delo za doseganje čim večjih materialnih in finančnih dosežkov. Še posebej, ker sta oba planeta v zemeljskih znamenjih. Daje priložnost za začetek nekaterih novih poslovnih projektov, ki se bodo čez čas izkazali za zelo uspešne.

Pomembne astrološke kombinacije v tem mesecu:

1. 8. Polna luna v znamenju vodnarja – povečuje se potreba po neodvisnosti in svobodi

7. 8. Sonce v kvadratu z Jupitrom – ne pretiravajte

9. 8. Merkur v trigonu z Jupitrom – idealna priložnost za potovanje, sklenitev obveznosti

10. 8. Venera v kvadratu z Uranom – ostanejo le najmočnejši in najbolj iskreni

16. 8. Mlaj v znamenju leva v kvadratu z Uranom – novi začetki ali razhodi, ki jih daje ljubezen ali ustvarjanje, vse je eno. Mars v trigonu z Uranom – izzivi in ​​dogodivščine

23. 8. Sonce v znamenju device, Mars opozicija Neptun – zmeda in nezaupanje

22. 8. Venera R kvadrat Jupiter – ne pretiravajte in ne zanikajte obljub

24. 8. Merkur začne svoje retrogradno gibanje – naredite tisto, kar vam prej ni uspelo

25. 8. Mars v trigonu s Plutonom – moč v vsem

27. 8. Mars preide v znamenje tehtnice. Sonce opozicija Saturn – problem z egom

31. 8. Tretja lunacija v istem mesecu – Polna Luna spet v znamenju rib