Astrologinja Lenka: danes poglejmo na življenje na pozitiven način

Vstopamo v zadnji del leta. Luna je na zadnjih stopinjah v znamenju diplomatske Tehtnice in se počasi pomika h globokemu počitku. Okoli 13. ure je že v Škorpijonu. Čeprav to zanj trenutno ni najboljši položaj, saj predstavlja njegovo najšibkejše dostojanstvo, je mrk, ki ga čaka, postaja, kjer si lahko napolni baterije. Da se še bolj poglobi in znebi vseh odvečnih čustev, občutkov, ki ga mučijo in mu preprečujejo, da se sprosti in normalno živi. Vse to mora spraviti iz sebe, znebiti se mora tistih, ki ga v omejujejo, mu črpajo energijo in ga onesrečujejo.

Danes, po skoraj pol leta, se Neptun giblje v ravni črti. Poskušal bo rešiti vse, kar se je zapletlo, in razčistiti vse stvari, ki so bile skrite ali prikrite v tem obdobju. Toda Neptun je še vedno Neptun, toliko več bo ostalo skrito. Venera v znamenju Kozoroga tvori z njim čudovit sekstil. Venera je namreč trdna v tradicionalnih prepričanjih in pogledih na svet, ljubezen in življenje. Ponuja ji, da se spremeni, da vidi, da verjame, da ni vse v materialnih in statusnih dosežkih, ampak tudi v občutku blaženosti, predanosti. A spet so tukaj misli, ki posegajo ravno takrat, ko ne bi smele, tako da bo človek v precepu, ali je kaj tako lahkotnega in lepega sploh mogoče. Merkur bo z Uranom tvoril natančen kvinkus, zato ga bo to vrnilo in prestrašilo, saj bi vse spremembe lahko potekale z veliko hitrostjo. Ali je človek še pripravljen na kaj takega? Boji se sprememb, boji se lepote, boji se popustiti in verjeti, da obstaja v življenju še kaj lepšega. Ker je vsaka sprememba negotovost, nekaj, česar ne pozna in še ni izkusil.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v najsrečnejšem, najbolj optimističnem znamenju, v Strelcu. Danes usmerimo misli na najpozitivnejši, najsrečnejši način, poglejmo iz Strelčevih oči – kako je lahko življenje enostavno, brez težav, vse lahko poteka gladko in vse je rešljivo. Zagotovo nam bo uspelo.