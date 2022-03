Astrologinja Lenka: Danes pazite, da ne dobite kazni za prehitro vožnjo

Luna je ravnokar prišla iz trigona z Merkurjem, ki mu jo je uspelo vsaj malo pomiriti, ji dati kakšen nasvet, naj se umiri in se bolj posveti sebi. Tukaj pa je še tisti neizogibni, za katerega je najpomembnejši čas, za katerega so pomembne tradicije. In to je Saturn, ki čaka dušo, naveličano vseh globokih misli in spominov na preteklost, kritizira jo in blokira. Strahovi, ki jih vzbuja v njej, ustvarjajo še večje trpljenje.

Južni vozel Luni stoji na poti in daje možnost, da izpusti vse, vso preteklost, vse, kar jo muči, vse, kar ustvarja negativnost in nesrečo v njeni duši. Neptun jo s čudovitim trigonom vabi k počitku, ji da nekaj vizije, nekaj vere in zaupanja v druge. Želi, da izstopi iz te stresne situacije ter se okoli 20. ure počasi pripravi na prehod v najsvetlejše in najbolj pozitivno znamenje Strelca.

Mars je v Vodarju in bi rad spravil svojega šefa, svojega gostitelja, v red, saj je v njegovem domu. To je aspekt hitrih dejanj in še hitrejših idej, vizij. A tukaj so v sporu, kdo ima prav, kdo narobe in kdo je hitrejši. Ni razmišljanja, ni čakanja, ni poslušnosti ... Potrpežljivost je pobegnila, pretrgane so vse medosebne vezi. Nervoza in napetost sta premočni za vsak dogovor, kaj šele za začetek pogovorov. Prav tako obstaja velika možnost nesreč v prometu, predvsem v letalstvu, lahko nas doletijo kazni za prekoračitev hitrosti in prehitro vožnjo.

A stvari se lahko obrnejo tudi na bolje. Danes je torek, Marsov dan, in z Uranom je v zahtevnem aspektu. Zavedanje te negativne energije jo lahko obrne na bolje. Če začutite tisti nemir, nervozno, pojdite na sprehod, tecite, telovadite, delajte stvari v svojem ritmu, a pazite, da se ne poškodujete. Pomembno je le, da se ne spuščate v noben konflikt, razpravo, miselno obračunavanje, saj vas na drugi strani čaka isto. Vse se vrača, vse se plača …