Astrologinja Lenka: Danes omejite svojo aroganco

Luna je v znamenju Dvojčkov, energija teh dveh dni je spremenljiva. Povsod je občutek zamude, vse se začne, a se težko konča. V nas se prebudi otrok, ki bi rad poskusil vse, vendar hitro izgubi pozornost. Luna je od jutra na Severnem vozlu, kjer se znajde v številnih načrtih, ki bi jih vsaj nekaj časa rada imela samo zase. A vsa ta energija se hitro razplamti in človeka prisili v čim več dejanj in pretiravanj v vsem. Kvadrat z Jupitrom še vedno nima meja, ne ve, kdaj se je treba ustaviti in se ne zaletavati v velike stvari. Vse je veliko, vse je preplačano, tudi če od tega ni koristi. Aroganca se pojavlja na vseh področjih. Še posebej med 12. in 14. uro, ko bo aspekt točen.

Toda Lunin dispozitor je Merkur, s katerim gresta v čudovitem trigonu. Od njega bo dobila nasvet, kdaj se mora ustaviti. Tu se bo čustvena potreba srečala z načinom razmišljanja in vzpostavile se bodo prioritete. Lepo se je ustaviti in pogledati, katere stvari so ostale nedokončane in neizpolnjene. Kajti Merkur je v stacionarnem položaju in se pripravlja na svojo retrogradno pot, ki jo bo začel jutri. Spet je začel poglobljeno in izvirno razmišljati o svojih spoznanjih, o načrtih, ki nam jih bo ponudi, da se vrnemo tja, kjer smo stvari preskočili, ko je bil v svojem neposrednem gibanju. Obrnil se je, preden je srečal Saturna, saj je vedel, da ga ne bo pustil mimo, če ne bo šlo vse po načrtu. In tako nam daje priložnost, da vse stvari premislimo in bolje obvladamo tisto, kar smo pripravili zelo površno ali celo neodgovorno do sebe in drugih.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ki obetavno in veselo hodi skozi znamenje Rib ter se vse bolj pogreza v svoje globine. Ali smo ga napačno prosili ali nas je narobe slišal ali imamo v glavi iluzije? Bolj se moramo prepustiti tišini, iskati čim več miru v duši in vse bo tako, kot smo si zamislili.